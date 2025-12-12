El pleno rechaza nuevamente la senda de déficit diseñada por Hacienda y suspende su actividad por las vacaciones navideñas

Ayer se celebró el último pleno del año en el Congreso, tras el cual la actividad parlamentaria se suspende por las vacaciones navideñas. Los diputados canarios hicieron balance de un curso político complicado y expresaron sus deseos para el nuevo año.

RTVC

Lo que dio de sí la última sesión del año en el Congreso

Tras la sesión, PSOE y Sumar destacaron las cinco votaciones de leyes que lograron sacar adelante durante la sesión, aunque la senda de déficit de Hacienda volvió a ser rechazada por PP, Vox, Junts y UPN.

Imagen de archivo | EFE/ Fernando Villar

El Gobierno consiguió convalidar tres reales decretos ley remitidos a la Cámara. Uno con medidas de apoyo a La Palma tras el volcán, otro que recogía la subida salarial de los empleados públicos, y un tercero con medidas económicas comprometidas con Junts.

También se aprobó de forma definitiva la ley de atención a la clientela, aunque el PP, Vox y Junts mantuvieron una enmienda del Senado que eliminaba la disposición sobre la publicidad del juego ‘online’.

La quinta votación permitió igualmente iniciar la tramitación de la reforma de la ley de Dependencia, tras rechazarse la enmienda a la totalidad que defendía Junts. En este caso, el PP se abstuvo, facilitando el paso de la norma.