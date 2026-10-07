CESM, SMA y SME mantienen la convocatoria y advierten de que retomarán los paros si el próximo Gobierno no atiende sus reivindicaciones

Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME han decidido aplazar la huelga indefinida que tenían previsto iniciar el próximo 28 de octubre tras la convocatoria de elecciones generales. Las organizaciones, sin embargo, mantienen vigente la convocatoria y advierten de que retomarán los paros si el Gobierno que salga de las urnas no atiende sus reivindicaciones.

Huelga de médicos por un nuevo Estatuto Marco. Imagen RTVC

En un comunicado, el comité de huelga explica que la convocatoria electoral cambia el escenario de la negociación, ya que el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad decae y, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, no habrá un interlocutor con capacidad para negociar las demandas de médicos y facultativos.

Por este motivo, los sindicatos consideran que mantener ahora los paros indefinidos supondría exigir un «enorme esfuerzo» al colectivo sin disponer de una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos.

El Estatuto Marco queda paralizado

La disolución de las Cortes interrumpe la tramitación legislativa de las iniciativas en curso. Según los sindicatos, si el futuro Gobierno quisiera recuperar el proyecto de Estatuto Marco tendría que iniciar de nuevo todo su proceso de tramitación. «En términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado», sostienen los médicos.

CESM, SMA y SME consideran este desenlace un éxito de la movilización médica, al entender que la presión ejercida por el colectivo ha contribuido a frenar una norma que rechazaban y que, según mantienen, Sanidad y los sindicatos del ámbito de negociación daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio.

No obstante, las organizaciones recalcan que el aplazamiento de la huelga «no es un paso atrás» y mantienen las reivindicaciones que dieron origen a las movilizaciones.

Las reivindicaciones siguen sobre la mesa

Entre sus principales peticiones figura un marco normativo propio para médicos y facultativos, además de una mesa de negociación específica y cambios en el sistema de guardias obligatorias.

Los sindicatos también reclaman una jubilación adaptada a la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y responsabilidad de los médicos.

El comité de huelga trasladará estas demandas al Gobierno que se forme tras las elecciones y advierte de que retomará los paros si no obtiene una respuesta.

Además, las organizaciones han emplazado a todos los partidos a incluir en sus programas electorales una posición clara sobre sus reivindicaciones y han anunciado que durante este periodo continuarán reuniéndose con los grupos políticos para reclamar compromisos concretos con el colectivo médico.