Los sindicatos anuncian los paros ante la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad a sus 18 objetivos para mejorar las condiciones laborales y el sistema público

El Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud a partir del próximo 16 de octubre, debido a las discrepancias que mantienen con la Consejería de Sanidad.

Imagen de archivo

La convocatoria llega el mismo día en que se ha aplazado la protesta laboral de los facultativos a nivel nacional, a la espera de las elecciones generales, y una semana después del preacuerdo firmado por UGT con la Consejería de Sanidad, mediante el que esta organización daba por cerrado el conflicto.

Los sindicatos mantienen sus reivindicaciones

CESM y SEMCA, considerados los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias, sostienen que la Consejería de Sanidad no ha respondido a los 18 objetivos que plantearon como parte de un plan estratégico.

Las organizaciones vinculan estas demandas a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los médicos y preservar la calidad del sistema sanitario público de Canarias.

La convocatoria de los paros refleja así la continuidad del conflicto entre los sindicatos médicos y la Consejería de Sanidad, pese al preacuerdo alcanzado con UGT la pasada semana.

Los sindicatos mantienen su posición y plantean la huelga indefinida como medida de presión ante la falta de respuesta a sus propuestas, en un escenario que coincide con el aplazamiento de la movilización médica prevista a nivel nacional.