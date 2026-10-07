Según han informado fuentes policiales, la huida de estas personas se está produciendo para evitar su identificación y pasar los trámites burocráticos pertinentes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)

Acumulación de residuos en la playa del Trampolín, Ceuta. Imagen EFE

La Policía Nacional ha constatado que muchos de los migrantes que estaban asentados en las playas de Benítez, el Trampolín y la Fábrica del Guano en Ceuta han huido hacia los montes y otras zonas de la ciudad tras los operativos policiales desarrollados para desalojar estos asentamientos de las zonas costeras.

Según han informado fuentes policiales, la huida de estas personas se está produciendo para evitar ser filiadas y pasar los trámites burocráticos pertinentes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado junto a la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos.

Por esta circunstancia, muchos migrantes, en una cifra no cuantificada, han huido principalmente a las zonas de monte con la intención de evitar el traslado para el proceso de identificación.

De hecho, las fuentes han asegurado que la cifra de la que se tenía constancia del reparto de comidas en la playa del Trampolín no cuadra con el número de personas que finalmente se han desalojado de esta zona en las dos operaciones realizadas por la Policía Nacional el domingo y el lunes.

En este sentido, fuentes vecinales han dicho que se ha advertido la presencia de más migrantes en distintas barriadas de la ciudad donde hasta hace unas fechas no estaban, lo que se asocia con el desalojo de las playas en las que estaban asentados.

222 toneladas de residuos en la playa del Trampolín

Un total de 222 toneladas de todo tipo de residuos y materiales se han retirado en los dos últimos días de la playa del Trampolín tras el desalojo de los más de 3.000 migrantes que llevaban más de dos meses asentados en la zona.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda sigue llevando a cabo los trabajos de limpieza integral y retirada de residuos en la zona de esta playa. El dispositivo cuenta con más de medio centenar de operarios de limpieza, así como varios vehículos de maquinaria pesada, entre ellos camiones y retroexcavadoras.

La limpieza se ha llevado a cabo también sobre los restos de los asentamientos localizados en la zona de monte más próxima a la playa y en las inmediaciones de la urbanización de La Colina.