Los militares piden que valoren las posibles secuelas médicas del volcán de La Palma

Piden al Ministerio de Defensa que haga un seguimiento médico de los militares desplegados en el volcán de La Palma al conocer las investigaciones iniciadas por posibles secuelas en la población civil

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa que realice un seguimiento médico a aquellos militares desplegados entre septiembre y diciembre de 2021 en La Palma durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Según explican en un comunicado, han remitido un escrito al departamento que dirige Margarita Robles en el que reclaman que se tomen medidas inmediatas «para garantizar el bienestar» de estos soldados y marineros, al conocer la investigación iniciada en Canarias sobre las posibles secuelas en la población civil.

Militares del Ejército de Tierra limpian la ceniza de los tejados de las viviendas, en la localidad de Las Manchas, La Palma

Esta asociación alude a que investigadores de La Candelaria, el Área de Salud de La Palma y la Universidad de Las Palmas han hallado de forma preliminar patologías respiratorias, cardiovasculares, dermatológicas y oculares en la población civil de la isla que podrían estar vinculadas a la erupción.

También aluden a la epidemióloga María del Cristo Rodríguez que, según la ATME, sostiene que el impacto en quienes limpiaron la ceniza es una incógnita.

Por todo ello, esta asociación pide al Ministerio que realice un seguimiento médico a los militares que actuaron en las labores de evacuación, limpieza y mediciones de gases tóxicos durante la erupción del volcán.