Al menos siete pequeños comercios han bajado la persiana en lo que va de año en el casco urbano de La Laguna

Pasear por San Cristóbal de La Laguna deja una imagen que empieza a repetirse: persianas bajadas donde antes había vida. Uno, dos, tres y hasta siete pequeños comercios han cerrado en lo que va de año, según relatan los propios comerciantes, que denuncian una combinación de factores que está asfixiando al sector.

Es el caso de Laura, que tras dos años al frente de su tienda echará el cierre a final de mes. “Los costes han subido muchísimo, desde las facturas hasta el alquiler”, explica.

A ello se suma el aumento de franquicias y grandes marcas que, gracias a su reconocimiento previo, parten con una clientela asegurada. “Es difícil competir contra eso”, apunta, en referencia a un modelo que desplaza progresivamente al comercio tradicional.

Los pequeños comercios echa el cierre en La Laguna ante la subida de costes y la competencia online. RTVC

Las compras online, afectan

La competencia no se limita a las grandes cadenas. El comercio electrónico y la promoción constante en redes sociales agravan la situación. “Tú te puedes traer de China un artículo por dos euros con gastos incluidos; a mí mandar un paquete de aquí a Los Realejos me cuesta 3,90”, lamenta Vanessa, otra comerciante que también ha tenido que cerrar.

Como ellas, otros negocios intentan resistir para que La Laguna no pierda una parte esencial de su identidad: la del pequeño comercio que da carácter y cercanía a sus calles.