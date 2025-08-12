Aromas marinos, quesos con premio, y vinos canarios que traspasan fronteras protagonizan el programa del miércoles

El fin de semana llega con nuevos contenidos, rutas gastronómicas y la habitual ‘entrevista vintage’

La segunda semana de agosto llega a las ondas de La Radio Canaria cargada de aromas atlánticos y sabores de cosecha propia. El espacio gastronómico ‘Con Cúrcuma’, conducido por Francisco Belín, presenta este miércoles 13 de agosto, a las 21:00 horas, su emisión número 375 con un nuevo itinerario culinario por las ocho Islas.

Desde El Hierro, el pescador David Pavón pone sobre la mesa la importancia de consumir pescado fresco y de apoyar la pesca artesanal en las Islas. En tierra firme, la experta en producto local Zebina Hernández desmenuza las claves del Concurso Agrocanarias de Quesos, donde el tinerfeño El Minero fue coronado como Mejor Producción del Archipiélago.

El brindis llega con Jonathan García, de Suertes del Marqués, cuyos vinos han conquistado paladares tanto dentro como fuera de Canarias. Y en los fogones, Alejandro Bello, chef de El Lajar de Bello (Arona, un Sol Repsol), cuenta cómo ha adaptado su carta para que el verano se sienta en cada bocado sin perder la esencia de sus sabores.

Bocados sonoros para el fin de semana

El menú radiofónico se amplia al fin de semana con la emisión de anteriores programas y nuevos contenidos.

Tras la redifusión de las 00:00 horas del sábado, se emitirá a las 01:00 horas la entrevista vintage, realizada a lo largo de siete años de ‘Con Cúrcuma’. Esta vez, el protagonistas será Carlos Loaiza, de la Sala del restaurante Etéreo, que del Ejército colombiano y acciones militares pasó encargarse de las especialidades de la coctelería

El domingo, a las 11:00 horas, continúan las especias radiofónicas con el periodista y escritor de cabecera del programa, Sergio Lojendio, que llega con sus habituales rutas y sugerencias gastronómicas para disfrutar del buen comer en las Islas. Mientras, el chef Juan Carlos Clemente (El Ancla-El Médano) profundiza en el gran valor de los túnidos canarios, una de las joyas marinas del Atlántico.

Trini Fumero, técnico de la DO Abona, invita a la audiencia a vivir la vendimia con las acciones organizadas en esta época de vital importancia para los caldos canarios, y que el pasado año obtuvo una fantástica respuesta.

Desde Adeje, Eduardo Domínguez de León presenta el menú degustación de ‘Cráter’, inspirado en los sabores y aromas de la isla bonita.