Los protagonistos de ‘Noveleros’ nos enseñan a vivir la vida sin complejos

El programa mostrará las historias de cuatro canarios que han aprendido a aceptarse y quererse tal y como son
Este martes, ‘Noveleros’ nos invita a mirar la vida de frente y ‘sin complejos’. El programa recorrerá las historias de cuatro personas que han hecho de la autenticidad su mejor carta de presentación, demostrando que la autoestima y el amor propio son la mejor respuesta frente a la discriminación. Como siempre, a partir de las 22:40 horas en Televisión Canaria.
La primera protagonista es Laura Pol, perito judicial, cantante y modelo curvy, que ha convertido su experiencia personal en un mensaje de apoyo y empoderamiento para otras mujeres. Tras sufrir varios episodios de gordofobia en el colegio, hoy insiste en la importancia de actuar de inmediato ante cualquier forma de acoso o discriminación en las aulas.
También conoceremos a Cristofer, que nació con acondroplasia. Aunque no fue consciente de su condición hasta que comenzaron los insultos en el colegio, decidió enfrentarse a los prejuicios y someterse a una operación de alargamiento de fémur y tibia que cambió su vida: pasó de tener una altura de 1,30 a 1,60 metros, después de 5 años en silla de ruedas. Esta noche nos presentará a su novia, familia, compañeros de trabajo y amigos. Todos coinciden en el enorme corazón que atesora nuestro protagonista.
Por su parte, Laura Mengíbar convive con alopecia androgénica y optó hace años por raparse el pelo. Su relato y el de su pareja reflejan cómo la aceptación puede transformar la forma en que nos vemos y cómo nos ven los demás.
La entrega se completa con Luis, un hombre que desafía las etiquetas vistiendo faldas y trajes de los años 90 sin complejos. De hecho, su estilo no tiene límites y comparte con su novia algunas prendas del armario, algo que ella vive con total normalidad, como una muestra más de la conocida como ‘nueva masculinidad’