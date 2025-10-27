ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

Los protagonistos de ‘Noveleros’ nos enseñan a vivir la vida sin complejos

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

El programa mostrará las historias de cuatro canarios que han aprendido a aceptarse y quererse tal y como son

Este martes, ‘Noveleros nos invita a mirar la vida de frente y ‘sin complejos’. El programa recorrerá las historias de cuatro personas que han hecho de la autenticidad su mejor carta de presentación, demostrando que la autoestima y el amor propio son la mejor respuesta frente a la discriminación. Como siempre, a partir de las 22:40 horas en Televisión Canaria.

La primera protagonista es Laura Pol, perito judicial, cantante y modelo curvy, que ha convertido su experiencia personal en un mensaje de apoyo y empoderamiento para otras mujeres. Tras sufrir varios episodios de gordofobia en el colegio, hoy insiste en la importancia de actuar de inmediato ante cualquier forma de acoso o discriminación en las aulas.

También conoceremos a Cristofer, que nació con acondroplasia. Aunque no fue consciente de su condición hasta que comenzaron los insultos en el colegio, decidió enfrentarse a los prejuicios y someterse a una operación de alargamiento de fémur y tibia que cambió su vida: pasó de tener una altura de 1,30 a 1,60 metros, después de 5 años en silla de ruedas. Esta noche nos presentará a su novia, familia, compañeros de trabajo y amigos. Todos coinciden en el enorme corazón que atesora nuestro protagonista.

Por su parte, Laura Mengíbar convive con alopecia androgénica y optó hace años por raparse el pelo. Su relato y el de su pareja reflejan cómo la aceptación puede transformar la forma en que nos vemos y cómo nos ven los demás.

La entrega se completa con Luis, un hombre que desafía las etiquetas vistiendo faldas y trajes de los años 90 sin complejos. De hecho, su estilo no tiene límites y comparte con su novia algunas prendas del armario, algo que ella vive con total normalidad, como una muestra más de la conocida como ‘nueva masculinidad’

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Jornada con contrastes para los equipos canarios de balonmano

Docentes en Canarias impulsan un proyecto para mejorar la competencia lectora

Rayo Vallecano vs Alavés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

La barrera para acceder a la playa de Pasito Blanco ya está abierta para todos los vehículos

Grupo Camper es el nuevo colaborador del CD Tenerife Femenino

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025