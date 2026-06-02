Los Servicios Informativos de Televisión Canaria crecen un 45,7% respecto a mayo de 2025 y consolidan su liderazgo en Canarias

Los ‘Telenoticias’ cierran mayo con un 13,4% de cuota de pantalla y 50.000 espectadores de media, mientras el ‘Telenoticias 1’ reafirma su liderazgo absoluto de lunes a domingo

Imagen durante una de las emisiones del TN1 en la que se realizaba una entrevista al obispo José Mazuelos con motivo de la visita del papa León XIV a las Islas.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria cerraron mayo con un 11,8% de cuota de pantalla y una media de 29.000 espectadores, mejorando sus resultados un 45,7% en cuota de pantalla y un 52,6% en espectadores respecto al mismo mes del pasado año, tras crecer 3,7 puntos de cuota y sumar 10.000 espectadores de media más que en mayo de 2025, cuando registraban un 8,1% de share.

El incremento de audiencia vino acompañado además de un importante refuerzo de la oferta de servicio público. En mayo de 2026, Televisión Canaria emitió 134 horas y 1 minuto de Servicios Informativos, lo que supone 23 horas y 57 minutos más que el pasado mes de abril, cuando la cadena registró 111 horas y 58 minutos de programación informativa, consolidando así una apuesta por ofrecer más actualidad y una cobertura centrada en el rigor, la pluralidad, la independencia y la cercanía.

El administrador general de Televisión Canaria, César Toledo, destacó que “los servicios informativos son la columna vertebral de nuestra programación y los responsables del crecimiento de nuestra audiencia en el último año, y está claro que cuando añades cercanía e inmediatez al talento, el rigor y la independencia de nuestros profesionales, la ciudadanía canaria lo recompensa con su fidelidad”. Toledo puso además en valor el trabajo realizado por el equipo directivo de los Servicios Informativos, encabezado por Marta González Cairós en la dirección y con Samuel López y Armiche Díaz en la subdirección, así como el compromiso diario de todos los profesionales que integran el área de Informativos de Televisión Canaria.

Los espacios informativos de la cadena mantuvieron además una mejora respecto al pasado mes de abril, aumentando 0,2 puntos de cuota de pantalla, y sumando 1.000 espectadores más respecto al mes anterior.

La tendencia de crecimiento se consolida también desde el inicio de la actual temporada televisiva. Desde agosto de 2025, los espacios informativos de Televisión Canaria mejoran 1,8 puntos de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento del 18%, y suman 6.000 espectadores más de media, un incremento del 26,1% respecto al arranque de temporada.

Más de 939.000 canarios siguieron además en algún momento los Servicios Informativos de Televisión Canaria durante el mes de mayo, alcanzando al 42,6% de la población del Archipiélago.

La directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria, Marta González Cairós, destacó que “mayo ha sido un mes de enorme intensidad informativa y de mucho esfuerzo para todo el equipo, pero también un periodo en el que hemos comprobado cómo ese trabajo ha sido recompensado por la confianza de los espectadores”.

González Cairós subrayó especialmente la cobertura realizada en torno a la crisis del hantavirus, así como la apuesta por contenidos de proximidad y formatos dirigidos a nuevos públicos. “Hemos puesto mucho acento canario en nuestra programación, acercándonos a la realidad de las Islas desde diferentes perspectivas y conectando con la audiencia a través de historias cercanas y reconocibles”, señaló.

La directora de Informativos puso además en valor iniciativas como la sección ‘Hijo del Volcán’, centrada en visibilizar el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación de jóvenes canarios, así como contenidos como la entrevista al artista Quevedo o el formato ‘Canarias Tiene Flow’.

“Mantenemos el rigor y la vocación de servicio público al mismo tiempo que nos acercamos a nuevas generaciones y a sus intereses. La respuesta de la audiencia nos anima a seguir trabajando en esa línea, siempre desde la cercanía, la pluralidad y la identidad canaria que caracterizan a nuestros informativos”, concluyó.

A la izquierda, la entrevista al artista a Quevedo en el especial ‘El baifo ya está aquí’, y a la derecha, imagen gráfica de ‘Hijo de volcán’, sección dedicada a visibilizar el talento de la juventud canaria.

Crecimiento de los Telenoticias

Las distintas ediciones del ‘Telenoticias’ reforzaron esta tendencia y cerraron mayo con un 13,4% de cuota de pantalla y una media de 50.000 espectadores. En conjunto, las ediciones del ‘Telenoticias’ crecieron respecto al pasado mes de abril en 0,5 puntos de cuota, lo que supone un incremento del 3,9%, y sumaron 2.000 espectadores más, un crecimiento del 4,2% respecto al mes anterior.

La evolución interanual de las distintas ediciones volvió además a reflejar un crecimiento especialmente significativo. Los ‘Telenoticias’ mejoraron 3,5 puntos de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento del 35,3%, y crecieron en 12.000 espectadores de media, un incremento del 31,6% respecto a mayo de 2025.

Desde el inicio de temporada, las distintas ediciones del ‘Telenoticias’ también mantienen una evolución positiva. Desde agosto de 2025, mejoran 1,9 puntos de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento del 16,5%, y suman 11.000 espectadores más de media, un incremento del 28,2% respecto al arranque de temporada.

El ‘Telenoticias 1’, presentado por Fernando Timón y Fátima Plata, volvió además a consolidar su liderazgo y se mantuvo como líder absoluto de su franja de emisión durante todo el mes de mayo. La edición registró un destacado 18,5% de cuota de pantalla, reforzando su posición como una de las principales referencias informativas de Canarias.

El bloque de Deportes del ‘Telenoticias 1’, con Xaila Falcón al frente, también registró una importante mejora respecto al pasado año, al pasar del 8,6% de cuota de pantalla en mayo de 2025 al 12,6% alcanzado este mayo, creciendo 4 puntos de cuota, lo que supone un incremento del 46,5%.

La información meteorológica del ‘Telenoticias 1’, presentada por Emilia González, mantuvo igualmente una evolución destacada y pasó del 9,9% de cuota de pantalla registrado en mayo de 2025 al 16,1% alcanzado este año, mejorando 6,2 puntos de cuota, un crecimiento del 62,6%.

El ‘Telenoticias 1 Fin de Semana’, comandado por Nacho Egea y María Mendoza, consiguió además su mejor resultado de los últimos tres años al alcanzar un 16,5% de cuota de pantalla, confirmando el crecimiento sostenido de las ediciones informativas del fin de semana.

El ‘Telenoticias 2’, liderado por Marta Modino y Antonio Cárdenes, mejoró en el último año 0,9 puntos de cuota de pantalla, pasando del 9% registrado en mayo de 2025 al 9,9% alcanzado este mayo.

El mes de mayo también estuvo marcado por la crisis sanitaria del Hantavirus. A la izquierda, conexión con la comparecencia de la ministra de Sanidad en el TN Fin de Semana, y a la derecha, entrevista a Fernando Clavijo en el TN2.

El bloque de Deportes del ‘Telenoticias 2’, presentado por Daniel Álvarez, también registró una mejora respecto al pasado año, pasando del 7% de cuota de pantalla en mayo de 2025 al 7,5% alcanzado este mayo, creciendo 0,5 puntos de cuota, lo que supone un incremento del 7,1%.

La información meteorológica del ‘Telenoticias 2’, con Edgar Cedrés al frente, creció igualmente respecto al pasado año y pasó del 7,1% de cuota de pantalla registrado en mayo de 2025 al 8,8% alcanzado en mayo de 2026, mejorando 1,7 puntos de cuota, un crecimiento del 23,9%.

En el fin de semana, el ‘Telenoticias 2’ sumó además 1,1 puntos de cuota, al pasar del 8,3% de mayo de 2025 al 9,4% registrado este año.

‘Buenos Días Canarias’, conducido por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, consolidó igualmente su crecimiento y cerró mayo con un 8,7% de cuota de pantalla, frente al 6,2% registrado en mayo de 2025, mejorando 2,5 puntos respecto al mismo periodo del pasado año.

Las ediciones del ‘Telenoticias 1’ y ‘Telenoticias 2’ se consolidaron además como los segundos informativos más vistos de Canarias, solo por detrás de ‘Antena 3 Noticias 1’ y ‘Antena 3 Noticias 2’, confirmando el respaldo de los espectadores a la oferta informativa de Televisión Canaria. Más de 807.000 canarios siguieron en algún momento las distintas ediciones del ‘Telenoticias’ durante mayo, alcanzando al 36,6% de la población de las Islas.

Coberturas especiales

La cobertura especial realizada por los Servicios Informativos sobre el hantavirus entre el 6 y el 11 de mayo registró además una media del 14,3% de cuota de pantalla. Televisión Canaria dedicó un total de 2.363 minutos a esta cobertura informativa especial, reforzando su compromiso con la información de servicio público y el seguimiento continuo de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía canaria.

Los Servicios Informativos también realizaron una amplia cobertura del ascenso del CD Tenerife el pasado 1 de mayo. Un total de 293.000 canarios siguieron en algún momento la programación especial dedicada al ascenso, que se prolongó durante 6 horas y 48 minutos, desde las 18:00 horas hasta las 00:30 horas, y registró una cuota media del 12,4%. El encuentro entre el CD Tenerife y el Barakaldo alcanzó además un 20% de cuota de pantalla y una media de 68.000 espectadores.

El liderazgo del ‘Telenoticias 1’, la consolidación de las distintas ediciones informativas y el crecimiento sostenido de todos los espacios de actualidad reflejan el fortalecimiento de una oferta informativa hecha por y para las Islas, donde los temas que preocupan a la ciudadanía se abordan desde la cercanía, el rigor, la pluralidad y la independencia.

Televisión Canaria refuerza así su papel de servicio público y consolida un modelo informativo con identidad propia y vocación de proximidad, manteniéndose más cerca de Canarias y de sus espectadores que nunca.