Los Servicios Informativos de Televisión Canaria registran un crecimiento histórico del 66,7% en el último año

Los informativos de la cadena pública lideran la subida de las televisiones autonómicas y consolidan el liderazgo del ‘Telenoticias 1’ en su franja de emisión

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria continúan consolidando su crecimiento y cierran un junio histórico tras disparar su audiencia un 66,7% en el último año, pasando del 7,2% de cuota de pantalla registrado en junio de 2025 al 12% alcanzado este junio, 4,8 puntos más, el mejor dato de los últimos años para la oferta informativa de la cadena pública.

La evolución interanual sitúa a los Servicios Informativos de la cadena como los que más crecen de toda la televisión autonómica en España desde el inicio de la temporada, con una subida del 48%, consolidando así la fortaleza de la apuesta informativa de la cadena pública canaria.

La directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria, Marta González Cairós, subraya que junio ha puesto “el broche de oro a una temporada histórica para los Servicios Informativos”. González Cairós considera que el destacado dato de crecimiento del 66,7% pone de relieve que “los canarios nos están eligiendo cada día para informarse y eso, para una televisión pública, tiene un valor enorme y una gran responsabilidad.”

Durante junio se emitieron 135 horas y 29 minutos de Servicios Informativos y más de un millón de canarios siguieron en algún momento la oferta informativa de la cadena, concretamente 1.007.000 espectadores, lo que representa al 45,7% de la población de las Islas.

El crecimiento se refleja en todas las franjas y ediciones informativas, hecho que destaca González Cairós, “el Buenos Días Canarias ha conseguido duplicar su cuota de pantalla, el Telenoticias 1 es líder indiscutible de su franja, el Telenoticias 2 sigue sumando espectadores y los Informativos de Fin de Semana no paran de crecer”.

Así, desglosando datos, el programa ‘Buenos Días Canarias’, presentado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, duplica prácticamente su cuota de pantalla en el último año y pasa del 5,2% en junio de 2025 al 10,6% en junio de 2026, con una subida de 5,4 puntos.

Por su parte, las distintas ediciones de ‘Telenoticias’ cerraron junio con un 13,3% de cuota de pantalla y una media de 49.000 espectadores, manteniéndose prácticamente estables respecto a mayo y creciendo desde el inicio de temporada en 2,4 puntos y 7.000 espectadores. Además, 920.000 canarios siguieron en algún momento alguna de sus ediciones durante el mes.

Así, los datos consolidan especialmente el liderazgo del ‘Telenoticias 1’, conducido por Fátima Plata y Fernando Timón, que se mantiene como líder de su franja de emisión durante la temporada y como la opción más vista en su horario. La edición de lunes a viernes alcanza un 20% de cuota, frente al 11,1% del pasado año, creciendo 8,9 puntos y consolidándose como la oferta más vista de su franja de emisión.

También mejora sus resultados el ‘Telenoticias 2’, presentado por Marta Modino y Antonio Cárdenes, creciendo hasta el 10,7% de share en su edición de lunes a viernes, con un incremento de 2,8 puntos de cuota de pantalla y suma 12.000 espectadores más respecto al pasado año.

La tendencia ascendente se extiende además a las ediciones del fin de semana. Los ‘Telenoticias Fin de Semana’, conducidos por Nacho Egea y María Mendoza, continúan creciendo y consolidando su seguimiento entre la audiencia canaria. El ‘Telenoticias 1 Fin de Semana’ alcanza el 12,6% de cuota, con una subida de 4,3 puntos respecto al pasado año, mientras que el ‘Telenoticias 2 Fin de Semana’ mejora hasta el 8,3%, creciendo 1,5 puntos.

En este contexto, cabe destacar el despliegue para la histórica visita del papa a Canarias que cosechó espectaculares datos de audiencia. “Para los Servicios Informativos, junio fue un mes de grandes desafíos, nunca habíamos hecho una cobertura de tanta envergadura como la que hicimos, por ejemplo, durante la visita del papa León XIV. Nuestra señal institucional llegó a millones de espectadores de todo el mundo. El trabajo, el esfuerzo y la implicación han traspasado la pantalla, ha llegado a la audiencia y eso nos anima a seguir trabajando y mejorando cada día”, sentencia la directora de los Servicios Informativos.

También registran una evolución positiva las secciones de ‘Deportes TN’. ‘Deportes TN1’ pasa del 8,5% de cuota y 43.000 espectadores en junio de 2025 al 12,4% y 57.000 espectadores en junio de 2026. Por su parte, ‘Deportes TN2’ crece del 5,6% y 38.000 espectadores al 8,4% de share y 54.000 espectadores.

A estos datos se suma el crecimiento de ‘Canarias es Deporte’, que mejora sus resultados y pasa del 2,9% de cuota y 27.000 espectadores en junio de 2025 al 4,1% de share en junio de 2026. Por su parte también destaca ‘La mañana en juego’ que termina el mes en un 9,6% de cuota.

La información meteorológica mantiene igualmente su crecimiento. ‘El Tiempo TN1’ mejora del 9,2% de cuota y 36.000 espectadores registrados en junio de 2025 al 15,6% y 60.000 espectadores en junio de 2026. Asimismo, ‘El Tiempo TN2’ pasa del 5,9% y 34.000 espectadores al 9,2% de cuota y 48.000 espectadores.

También continúa creciendo ‘Parlamento’, presentado por Isabel Baeza, que mejora sus resultados respecto al pasado año y pasa del 1,6% de cuota y 14.000 espectadores en junio de 2025 al 5,7% y 21.000 espectadores en junio de 2026.

Estos resultados reflejan el fuerte vínculo que los espectadores mantienen con los Servicios Informativos de Televisión Canaria. La audiencia respalda cada vez más una manera de contar la actualidad basada en la cercanía, la rapidez y el rigor. Un crecimiento sostenido que consolida la apuesta informativa de la cadena pública y refuerza su papel de servicio público en Canarias.