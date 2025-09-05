Los vecinos de Los Silos han visto pasar un nuevo verano sin sus piscinas municipales, un complejo clausurado y bajo la amenaza de derribo

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los vecinos de Los Silos, en el norte de Tenerife, encadenan un verano más sin poder disfrutar de sus piscinas municipales, cerradas desde 2019 tras expirar la concesión otorgada por la Dirección General de Costas. Desde entonces, el complejo permanece clausurado y bajo la amenaza de ser derribado.

La historia se remonta a 1968, cuando Costas autorizó al Ayuntamiento a ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Esa concesión venció en 2018 y, debido a un error administrativo, no se renovó en plazo. Las instalaciones fueron cerradas al año siguiente.

Piscinas municipales de Los Silos. Imagen RTVC

En 2022, cuando se planteó su demolición, la Dirección General de Costas del Gobierno de España rechazó conceder una nueva autorización. Sin embargo, tras la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento presentó en 2024 un nuevo proyecto con la esperanza de reabrir las piscinas y preservar este enclave emblemático.

A día de hoy, el Gobierno de Canarias no ha emitido respuesta. La decisión sigue pendiente de un informe estatal, que será el que determine si las instalaciones podrán recuperarse o si, finalmente, deberán desaparecer.

.