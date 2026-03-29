Los socorristas de La Oliva en huelga durante Semana Santa

Afirman que en Grandes Playas de Corralejo tendría que haber mínimo 12 socorristas por día y apenas llegan a la mitad

Este domingo ha tenido lugar una huelga de socorristas en La Oliva, en Fuerteventura. Un parón que como anunciaron hace unos días, tenían previsto para Semana Santa.



Los trabajadores se manifiestan al afirmar que están cubriendo servicios mínimos y que llevan cerca de dos años demandando la contratación de más personal. Por ejemplo, en Grandes Playas de Corralejo tendría que haber mínimo 12 profesionales por día y apenas llegan a la mitad, lo que se traduce en menos seguridad en el litoral.

Imagen archivo RTVC.

Equipo completo

Del mismo modo, han pedido mejoras en sus condiciones laborales. Además, han alertado de que se trata de una de las zonas más visitadas de la isla durante todo el año y advierten de la urgencia de contar con un equipo completo.