Los socorristas denuncian que no puede garantizar la seguridad en las playas de La Oliva y reclama un nuevo pliego que mejore condiciones

Los socorristas de La Oliva han anunciado un paro para este sábado 28 de marzo ante la falta de avances en el nuevo pliego de contratación que llevan meses esperando.

La decisión, aseguran, responde a una situación límite en la que ya no pueden garantizar ni la seguridad de los usuarios ni la suya propia.

La plantilla reclama mejores condiciones laborales que permitan hacer más atractiva la oferta de empleo y así captar a más profesionales.

Socorristas de La Oliva convocan huelga este sábado. RTVC

Una de las zonas más visitadas

Según explican, la incertidumbre es creciente, ya que desconocen qué soluciones se adoptarán a corto plazo en un servicio clave, especialmente con la temporada alta a la vuelta de la esquina.

En enclaves como Grandes Playas de Corralejo, donde se requieren al menos 12 socorristas para cubrir el litoral, la cifra habitual no alcanza ni la mitad, lo que provoca el cierre de algunas casetas de vigilancia.

Los trabajadores alertan de que se trata de una de las zonas más visitadas de la isla durante todo el año y advierten de la urgencia de contar con un equipo completo. Por el momento, desde el Ayuntamiento de La Oliva han optado por no realizar declaraciones.