Dos equipos con balance de 2-0 se ven las caras en el Pedro Ferrándiz en la jornada 3 de la Primera FEB

El Lucentum Alicante vs Cajasiete Gran Canaria abre el fin de semana de la Primera FEB este sábado 10 de octubre, a las 17:30 (hora canaria). Es el duelo de la jornada 3 y enfrenta a dos equipos que aún no conocen la derrota esta temporada.

Una jugada del encuentro que permitió al Cajasiete Gran Canaria conseguir victoria ante el Oviedo / CB Gran Canaria

El conjunto amarillo llega con dos victorias: 108-69 ante el Alimerka Oviedo Baloncesto y 68-79 en la pista del Partizán de Fuenlabrada. Será su segundo desplazamiento consecutivo.

El HLA Lucentum Alicante, dirigido por Pedro Rivero, también suma dos triunfos claros: 96-82 al Fuenlabrada en casa y 64-81 en la pista del Menorca.

A qué hora juega el Cajasiete Gran Canaria en Alicante

El Cajasiete Gran Canaria juega este sábado a las 17:30 hora canaria, las 18:30 en la Península. El partido se disputa en el Pabellón Pedro Ferrándiz, la casa del Lucentum.

El equipo de Bruno Savignani se impuso en Fuenlabrada tras un partido muy igualado. Llegó al descanso con 31-33, entró al último cuarto con 51-58 y se fue a +12 (51-63) para cerrar el 68-79.

En la previa, Roberts Stumbris avisó de que será «una batalla difícil». Explicó que el entrenador les ha preparado para un rival que lanza mucho y coge muchos rebotes ofensivos. El letón también pidió calma: el equipo necesita «mucho más tiempo» para llegar al nivel que quiere.

Cómo llega el Lucentum Alicante a la jornada 3 de Primera FEB

El Lucentum ha renovado su plantilla casi por completo para la temporada 2026-27 y de momento le funciona. Ha ganado sus dos partidos con claridad, uno en casa y otro a domicilio.

Hay un detalle curioso: los dos equipos han ganado ya al Fuenlabrada. El Alicante lo hizo en la primera jornada (96-82) y el Gran Canaria en la segunda (68-79).

Con ese punto de partida, el Lucentum Alicante vs Cajasiete Gran Canaria es una buena medida para dos equipos con ambición.

Te puede interesar: