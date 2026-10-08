Stumbris rebaja la euforia: «Necesitamos tiempo para ver el nivel de Granca que queremos»

El jugador del Cajasiete Gran Canaria Roberts Stumbris aseguró este jueves que el pleno de victorias aún no están cerca de la mejor versión del equipo y necesitan más tiempo

El ala-pívot del Cajasiete Gran Canaria Roberts Stumbris ha avisado este jueves que, a pesar del pleno de victorias y las buenas sensaciones, todavía están lejos de su mejor versión y necesitarán «mucho más tiempo para estar en el nivel al que queremos jugar». En la rueda de prensa previa al duelo ante HLA Lucentum Alicante (este sábado a las 17:30 hora canaria), el letón ha puesto en valor eso sí los dos triunfos sellados ante Alimerka Oviedo Baloncesto (108-69) y Partizán de Fuenlabrada (68-79), que deben marcar la línea de trabajo para las próximas citas, ha resaltado.

Roberts Stumbris, del CajaSiete Gran Canaria, en la rueda de prensa previa al partido contra el Alicante

Batalla dura contra el Alicante

Stumbris ha avisado que el duelo ante los alicantinos será «una batalla bastante dura» ante un contrincante que busca mucho el lanzamiento de tres y «va muy fuerte al rebote ofensivo», por lo que será importante concentrarse en el trabajo defensivo y «en ser lo mejor que podamos ser para conseguir la victoria».

El 23 claretiano ha rehusado usar como referencia los dos primeros compromisos de la temporada y ha recordado que cada partido «es una historia diferente», puesto que contra Oviedo estuvieron muy acertados en los tiros liberados, pero en Fuenlabrada no fue el caso.

«Lo importante es hacer bien nuestro trabajo y no estar pensando en lo que Alicante tenga de motivación», ha señalado.

Lo va a dar todo

En el plano personal, el ala-pívot amarillo se ha definido como «un jugador que lo va a dar todo» y que empujará «más allá de los límites» por la camiseta del Cajasiete Gran Canaria, una dosis de entrega que «forma parte de mi ser» y que debe ser gasolina para el conjunto grancanario.

Roberts Stumbris comparte la posición de ala-pívot con Pierre Pelos y Jakub Urbaniak, una competencia que el letón ha catalogado de «muy positiva» porque en los entrenamientos son capaces de exprimirse al máximo para sacar la mejor versión del compañero y «ser mejores jugadores».

«Considero que somos tres jugadores de un corte diferente. Jakub y Pierre pueden jugar de pívot y yo puedo ser alero. Somos jugadores muy diferentes y eso ayuda a tener más armas. En algún partido jugaremos más unos, jugaremos menos otros, pero es muy positivo para el equipo tener tres perfiles tan diferentes», ha explicado.