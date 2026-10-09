El artista grancanario publica un álbum de 16 canciones con colaboraciones de Daniela Garsal, Sech y Alleh y una propuesta que combina reguetón, afrobeat, bolero y otros géneros musicales

El cantante grancanario Lucho RK ha estrenado este viernes, 9 de octubre, su primer álbum de estudio, ‘SORDO DE UN PIE’. El trabajo incluye 16 canciones y supone un nuevo paso en la trayectoria del artista canario. El disco llega tras varios años de crecimiento dentro de la música urbana y su participación en grandes festivales.

Imagen de portada del primer disco de Lucho RK ‘SORDO DE UN PIE’

Emilio Roca Cáceres, conocido artísticamente como Lucho RK, presenta un proyecto que explora distintos géneros musicales. El álbum combina reguetón, afrobeat, bolero, merengue y música electrónica. También incluye colaboraciones con el panameño Sech, el venezolano Alleh y la cantante grancanaria Daniela Garsal.

Un disco sobre los errores y la superación

El título del álbum refleja la filosofía con la que Lucho RK afronta su trayectoria profesional. El artista utiliza la torpeza y los errores como metáfora del aprendizaje y del crecimiento personal.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante explica que el disco rinde homenaje a sus tropiezos y a las experiencias que le han permitido avanzar. La idea también está presente en las canciones. El artista aborda las relaciones personales, las emociones y las contradicciones que acompañan al éxito.

Entre los 16 temas figuran ‘CONTIGO’, ‘RETRICA’, ‘TOCO TOCA’, ‘LOLA’ y ‘AIRE’. También destacan ‘RESACA EMOCIONAL’, junto a Daniela Garsal; ‘SENTADILLA’, con Sech; y ‘VAMOS PALLÁ’, con Alleh.

Lucho RK, uno de los representantes de la música urbana canaria

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para la carrera del cantante grancanario. Su trayectoria comenzó a ganar notoriedad en 2022 y dio un nuevo salto con el EP ‘QUIÉN ESTÁ AQUÍ?’, publicado en 2024.

Un año después presentó ‘TA FÁCIL’, un proyecto conjunto con el también artista canario La Pantera. La gira posterior logró vender el 90 % de sus 50.000 entradas disponibles en apenas una hora, según recoge su página oficial.

Durante 2026, Lucho RK ha participado en más de 35 festivales. También actuó ante unas 80.000 personas en La Velada del Año VI, celebrada en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Su canción ‘AIRE’, uno de los adelantos del nuevo álbum, superó los 20 millones de reproducciones en dos meses.

La identidad canaria, presente en su trayectoria

Lucho RK forma parte de una nueva generación de artistas que ha impulsado la música urbana de las islas. En ella también destacan nombres como Quevedo, La Pantera y Cruz Cafuné.

El cantante ha reivindicado la importancia de sus raíces y el papel de los músicos canarios en la expansión del género. Además, el grancanario mantiene entre sus objetivos actuar en grandes recintos como el Gran Canaria Arena. El cantante contempla nuevos proyectos internacionales y busca ampliar su público sin perder su identidad musical.

Con ‘SORDO DE UN PIE’, Lucho RK inicia una nueva etapa en solitario. El álbum ya está disponible en las plataformas digitales y representa su apuesta por una propuesta musical más amplia, tras el éxito de sus anteriores trabajos.