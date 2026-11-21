El artista, Lucho RK no ha dudado en afirmar que se encuentra en un momento de su vida profesionalmente hablando «muy bueno»

El canario, Emilio Roca Cáceres, conocido en la música como Lucho RK, compositor de reguetón y trap ha respondido con entusiasmo y bastante humor, a una serie de preguntas este viernes, tras LOS40 Music Awards que tuvieron lugar este viernes en Barcelona.

El canario no ha dudado en afirmar que se encuentra en un momento de su vida profesionalmente hablando «muy bueno», pues a pesar de que está «sin parar» reconoce que precisamente ello no es un problema y que mejor que haya trabajo, algo por lo que se siente «muy contento».

En cuanto a visitar en un futuro Latinoamérica ha reiterado que en 2027 «espera tirar para allá», a lo que ha añadido que espera visitar un montón de ciudades «y si no es a cantar, por lo menos de ruta gastronómica que a mi me canta la comida de Latinoamérica»

Nuevo álbum

También ha tenido palabras para su nuevo álbum «al final lo de sordo de un pie es una metáfora para que la gente lo entienda un poquito

rápido». Para ello establece y aclara que la vida es un baile y se centra en enaltecer un poco lo que es el el error, el hacerlo

bonito, con la idea de que las personas no tengan miedo a equivocarse.

«Qué aburrido sería la vida, si fuese perfecta, o si fuésemos todos perfectos. Sería demasiado aburrido. Entonces quería quería como que ese error, esa simpleza, pues hacerla grande, porque creo que es una de las mayores virtudes que puede tener el ser humano».

Venta de entradas

Respecto a la venta de entradas para sus próximos conciertos en España el próximo año, se ha mostrado muy satisfecho, además ha reconocido entre risas que se enteró de las ventas de las mismas «jugando a la play»