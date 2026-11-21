Además de con Quevedo, Kristina ha colaborado con artistas como Sinaka, Ptazeta, Metrika y Lorna

El artista canario, Quevedo ha ganado el premio a Mejor Artista o Grupo en la Categoría España de LOS40 Music Awards Santander 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la gala celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la pasada noche.

Informa. RTVC.

Un 2026 en e que el grancanario ha conseguido ocupar prácticamente todo el Top 15 de Spotify España con un mismo disco. Así como superar su propio récord junto a Bizarrap, alcanzar cuatro números uno con La Graciosa en LOS40 y vender cerca de 215.000 entradas de su próxima gira en apenas cinco horas.

Imagen cedida.

Momento artístico

Kristina y Quevedo han lanzado «SOY MEJOR 2.0», una nueva versión del tema «SOY MEJOR». Además, desde este viernes 20 de noviembre ya se encuentra disponible. La canción regresa, pero esta vez con la colaboración de Quevedo y con Kristina al mando de la escena.

Del mismo modo, este encuentro funciona además como una actualización de un tema ya presentado, en lugar de como una canción completamente nueva. Por tanto, Kristina recupera una pieza importante de su primera etapa y la conecta directamente con el momento artístico en el que está.

Latina y pasional

Una colaboración que llega en un momento en el que Kristina abre una nueva etapa artística. Tras cerrar el ciclo de su primer EP, presentó «POPOPO» y «Kazador», adelantos de una propuesta más latina, pasional y sofisticada. El cambio también se puede percibir en su imagen, pues el rojo ocupa el lugar del azul y los tacones toman el protagonismo que antes tenía su gorra New Era.

Cabe destacar que Kristina ha colaborado con artistas como Sinaka, Ptazeta, Metrika y Lorna. «LA SACAPUNTAS», junto a Lorna, Kabasaki y Zeno El Faraón, alcanzó el puesto 45 del Top Daily Chart de Spotify y superó las 50.000 creaciones en TikTok.

Próximos conciertos de Quevedo

Madrid — Movistar Arena

Fechas: 9, 10, 11, 14 y 15 de abril de 2027; 17, 18 y 20 de mayo de 2027.

9, 10, 11, 14 y 15 de abril de 2027; 17, 18 y 20 de mayo de 2027. Hora: Apertura a las 19:00 h / inicio a las 20:30 h (según fecha).

Barcelona — Palau Sant Jordi