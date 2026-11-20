Jorge de León, Karel Mark Chichon y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria rendirán homenaje este martes 24 de noviembre a Alfredo Kraus

El Auditorio Alfredo Kraus celebrará el próximo martes 24 de noviembre su encuentro anual con la memoria del tenor que le da nombre. Jorge de León, Karel Mark Chichon y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagonizarán el XXIV Homenaje a Alfredo Kraus, una gala lírica que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Sinfónica, precedida, esa mañana, por la tradicional ofrenda floral.

Fundación Auditorio

La conmemoración coincide este año con el 99º aniversario del nacimiento del artista grancanario, cuyo centenario se celebrará en 2027. Este gesto dará paso a una celebración musical que la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria organiza con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación Internacional Alfredo Kraus desde el 24 de noviembre de 2003, manteniendo una cita que reúne cada año al público en torno al legado del cantante.

Imagen cedida.

Además, el artista invitado en esta edición será el tenor Jorge de León, nacido en Santa Cruz de Tenerife. Cabe destacar que con una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios como la Scala de Milán. Así como, la Metropolitan Opera de Nueva York, el Covent Garden de Londres o el Teatro Real de Madrid. Su experiencia en la ópera y la zarzuela tendrá reflejo en un programa que recorre ambos géneros. El tenor ha sido distinguido este año con el Premio Ópera XXI al mejor cantante, correspondiente a la temporada 2024-2025.

Ópera Estatal de Viena

Al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria estará Karel Mark Chichon, su director artístico y titular desde mayo de 2017. El maestro británico, habitual de teatros como la Metropolitan Opera de Nueva York, la Ópera Estatal de Viena, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, la Ópera Estatal de Baviera de Múnich o el Gran Teatre del Liceu, aportará también al concierto algunos de sus propios arreglos sinfónicos.

La primera parte estará dedicada a Umberto Giordano, Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, alternando intervenciones del tenor y páginas orquestales. El Interludio de Fedora y Come un bel dì di maggio, de Andrea Chénier, abrirán el recorrido por la música de Giordano. De Puccini se escucharán Recondita armonia y E lucevan le stelle, dos de las arias de Cavaradossi en Tosca, además de Musetta, un arreglo sinfónico de La bohème del propio Chichon.

Música de Verdi

La obertura de I vespri siciliani y el monólogo Dio! Mi potevi scagliar, de Otello, completarán este primer tramo con la música de Verdi. Tras el descanso, la zarzuela tomará el relevo con el relato de Rafael de La dolorosa, de José Serrano; la romanza de Agustín de Soledad, de Rodrigo Prats; y Amor, vida de mi vida de Maravilla, de Federico Moreno Torroba. El programa culminará con No puede ser, la romanza de Leandro de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal.

En esta segunda parte, la orquesta ofrecerá también los preludios de El bateo, de Federico Chueca, y La revoltosa, de Ruperto Chapí. A ellos, se sumarán los pasodobles: Gallito, La concha flamenca y Agüero, de Santiago Lope, Perfecto Artola y José Franco, respectivamente, reunidos aquí en un arreglo de Chichon.

Auditorio Alfredo Kraus

Las entradas están disponibles en auditorioalfredokraus.es y en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas, y del Teatro Pérez Galdós, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.