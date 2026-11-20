El encuentro recordará al murguero fallecido en 2023 y reunirá a distintas generaciones del carnaval grancanario en la plaza de San Gregorio

Imagen del cartel del IV Memorial Arturo García 2026

La plaza de San Gregorio, en Telde, será este sábado el punto de encuentro de la celebración del IV Memorial Arturo García Quintana que reunirá a un total de 19 murgas. El encuentro, organizado por Los Nietos de SaryManchez con la colaboración del Ayuntamiento de Telde, rinde homenaje a este compañero murguero fallecido durante una actuación en 2023 y cuya pérdida conmocionó a sus compañeros y al mundo de las murgas.

La gala dará comienzo a las 19.30 horas y estará presentada por Baby Solano. Sobre el escenario pasarán agrupaciones de distintas generaciones entre ellas Legañositos, Los Chachitos, Los Trapasones, Los Legañosos, Las Traviesas, Las Quisquillosas, Chacho Tú y Los Nietos de SaryManchez, entre otras. Una noche en la que las letras, el humor y la música compartirán protagonismo con el recuerdo de Arturo García Quintana y su pasión por el carnaval.

Este memorial, en su cuarta edición, se ha consolidado como una cita para mantener vivo el legado del compañero a través de aquello que compartía con sus amigos, el carnaval. La celebración se enmarca, además, en las fiestas de San Gregorio Taumaturgo, copatrono de Telde.

La programación continuará con la actuación musical de Son de la Isla.