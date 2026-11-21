El grancanario Quevedo se lleva el premio a mejor artista del año por ‘El Baifo’, mientras que Lucho RK es reconocido como mejor artista urbano en una gala celebrada en Barcelona

La música canaria ha tenido un protagonismo destacado en Los40 Music Awards. Quevedo y Lucho RK se han convertido en dos de los nombres propios de la gala, celebrada este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, al conseguir dos de los reconocimientos más destacados de la categoría nacional.

La música de artistas de Canarias cada vez más presente en los premios. Una muestra la imagen que el artista Tony Tun Tun (en el centro de la imagen) ha compartido en sus redes sociales destacando el «team canario» con Quevedo (i), Juseph (segundo por la izquierda), Lucho RK (segundo por la derecha) y La Pantera (d)

El grancanario Quevedo se ha alzado con el premio a mejor artista del año, un reconocimiento que llega en un momento especialmente importante de su trayectoria y tras el lanzamiento de ‘El Baifo’, su último trabajo discográfico. Por su parte, Lucho RK ha sido distinguido como mejor artista urbano, consolidando su proyección dentro de la escena musical española.

Los dos premios refuerzan la presencia del talento canario en una industria musical cada vez más competitiva y sitúan a ambos artistas entre los grandes protagonistas de una noche que reunió a figuras nacionales e internacionales.

Rosalía destaca con cuatro premios

La gala también tuvo como grandes protagonistas a Rosalía, Aitana y Olivia Dean. La artista catalana Rosalía, que continúa recogiendo los frutos de su álbum ‘Lux’, fue reconocida como Artista Global del Año. Además, su disco consiguió el premio a mejor álbum, ‘Berghain’ fue elegido mejor vídeo musical y su gira recibió el galardón a mejor tour internacional.

En la categoría nacional, Aitana se llevó los premios a mejor canción por ‘Superestrella’ y mejor gira por ‘Cuarto azul world tour’, mientras que Pablo Alborán fue reconocido como mejor artista en directo. Chiara Oliver, concursante de OT 2023, obtuvo el premio a artista revelación y la colaboración de Ana Mena y Lola Índigo en ‘Pa ti toa <3’ fue elegida mejor colaboración.

En el apartado internacional, Olivia Dean se hizo con los premios a mejor artista del año y mejor álbum por ‘The art of loving’. Ravyn Lenae, por su parte, consiguió los reconocimientos a mejor canción por ‘Love me not’ y artista revelación.

La música latina también tuvo un peso importante en la ceremonia. Romeo Santos y Prince Royce fueron premiados por ‘Better late than never’, mejor álbum latino, y ‘Dardos’, mejor canción latina. Romeo Santos recibió además un Golden Icon por su trayectoria y contribución a la bachata.

Camilo fue elegido mejor artista global latino, mientras que Eladio Carrión consiguió los premios a mejor artista urbano y mejor álbum urbano por ‘Corsa’. Manuel Turizo fue reconocido como mejor artista en directo.

Bad Bunny, con su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, obtuvo el premio a mejor gira latina. Feid, Kidd Voodoo, Ryan Castro, Kapo y Maluma también figuraron entre los premiados de la categoría.

Estopa, Alaska y Carlos Vives recibieron también reconocimientos especiales a sus trayectorias, mientras que Guitarricadelafuente fue distinguido como Fenómeno Cultural del Año por su disco ‘Spanish leather’ y su participación en ‘La bola negra‘.

En paralelo, la emisora ha puesto en valor las carreras de Estopa, que han cantado a capela un fragmento de ‘Como Camarón’, Alaska, que ha asegurado estar viviendo «un año estupendo», y Carlos Vives con sus Golden Icon Awards, mientras que Guitarricadelafuente ha sido elegido Fenómeno Cultural del Año gracias a su disco ‘Spanish leather’ y su papel protagonista en ‘La bola negra’.

Durante la velada, que se ha alargado durante cuatro horas, el público que llenaba el Sant Jordi ha podido disfrutar de las actuaciones de Quevedo, Olivia Dean, Lola Índigo, Camilo, Guitarricadelafuente, Romeo Santos, Prince Royce, Eladio Carrión y Carlos Vives, entre otros.