Entre los canarios nominados en LOS40 Music Awards, se encuentran Quevedo, Lucho RK, Ptazeta, Adexe y Nau

La gala de LOS40 Music Awards Santander 2026 tendrá lugar este viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre los artistas canarios nominados, Quevedo lidera la presencia canaria con cinco nominaciones. Junto al cantante grancanario, otros artistas de las islas entre los que se encuentran, Lucho RK, Ptazeta, Adexe y Nau también estarán presentes en la carrera por los premios.

Informa. RTVC.

El canario, Quevedo cuenta con 5 nominaciones, a Mejor Artista o Grupo, Mejor Álbum por El Baifo / BFO, Mejor Canción por «La Graciosa» (junto a Elvis Crespo), Mejor Colaboración por «Algo va a pasar» (junto a Jusf y La Pantera) y Mejor Vídeo Musical por «Ni borracho».

Music Awards

Por tanto, el talento canario vuelve a hacerse un hueco entre los grandes nombres de la música española. LOS40 Music Awards Santander 2026 celebrarán su gala el viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Rosalía encabeza el listado global de candidaturas, mientras que Quevedo se sitúa entre los artistas más nominados de la categoría España. La ceremonia reconocerá los principales lanzamientos, canciones, videoclips y colaboraciones del año, en una cita que volverá a reunir a figuras consolidadas y artistas emergentes.