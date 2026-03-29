Alexis Martín Lorenzo, Manuel Mesa, Aroa Sio y Tatiana Cruz, completaron los podios de la modalidad reina de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026

Lucien Epiney y Azara García de los Salmones conquistan el cielo de Reventón El Paso / Reventón El Paso

Este sábado 28 de marzo, los valientes que se enfrentaron a los 70,6 kilómetros de recorrido y a un colosal desnivel acumulado de 8.158 metros no solo compitieron contra el reloj, sino contra la propia naturaleza. En una jornada que exigió cada gramo de energía, el suizo Lucien Epiney se coronó como el monarca de la Ultra trail de la Reventón El Paso Fred.Olsen Express. No obstante, la vencedora de la jornada en la prueba reina fue Azara García de los Salmones, la indiscutible reina de Reventón El Paso.

Nadie como ella ha ganado tanto en la prueba pasense, pero este año dio otro paso más para agigantar su leyenda. No solo venció en la Subida a las Estrellas el pasado jueves, sino también hoy en la Ultratrail. (Además fue primera en la Long Race 2016, primera en la Ultra 2023, primera en la Maratón 2019 y segunda en la Maratón 2018.) La componente del equipo Team Sport HG AMLSport se adjudicó la victoria teniendo como rival a la gallega Aroa Sio. Cruzando la meta a las 15:22 horas, la corredora cántabra detuvo el cronómetro en un tiempo de 8:22:08. Azara supo gestionar la dureza del ascenso y el desgaste técnico de los senderos palmeros, imponiendo un ritmo que le valió no solo el oro femenino, sino el octavo puesto en la clasificación general absoluta.

Se completa el podio femenino de alto nivel

La segunda posición fue para la gallega Aroa Sio Seijo, del equipo Craft, quien entró apenas seis minutos después de la ganadora con un tiempo total de 8:28:16. El duelo entre ambas mantuvo en vilo a los aficionados durante gran parte del recorrido, consolidando a Sio como una de las atletas más en forma de la temporada.

El tercer escalón del podio femenino fue para la grancanaria Tatiana Cruz, del Nortrail, quien realizó una prueba de menos a más, demostrando una resiliencia excepcional para finalizar en 9:26:11. Su llegada a las 16:26 horas puso el broche de bronce a un podio de puro sacrificio.

Lucien Epiney, rey del Reventón

En la categoría masculina, Lucien Epiney, del Trail Du Besso, ofreció una exhibición de poderío y constancia, deteniendo el cronómetro tras 6 horas, 57 minutos y 54 segundos de esfuerzo ininterrumpido. Su victoria fue una muestra de su excelente estado de forma y de una estrategia impecable que le permitió bajar de la barrera de las 7 horas.

La medalla de plata fue para el tinerfeño Alexis Martín Lorenzo, del equipo Lurbel, con un tiempo total de 7:10:15. A pesar de su esfuerzo por dar caza al líder suizo, aseguró un segundo puesto de enorme mérito en una de las ultras más técnicas del panorama nacional. El bronce fue para Manuel Mesa Labrador, del Club Deportivo Extremadura Trail, quien completó la prueba en 7:51:05, entrando en el exclusivo grupo de los tres mejores tras casi ocho horas de lucha contra el desnivel y el cansancio acumulado.