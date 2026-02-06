En rueda de prensa, Luis García confía en que la UD Las Palmas rompa su mala racha ante el Burgos y reafirma su fe en el estilo de juego pese a los últimos tropiezos

Luis García asegura que deben insistir en la idea de juego para «ganar y volver a volar» / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha dicho en la rueda de prensa previa al partido ante el Burgos CF que confía en que su equipo corte este sábado su mala racha en LaLiga Hypermotion. Además, proclama que si los buenos resultados no llegan, es cuando más deben insistir en su idea de juego para «ganar y volver a volar».

En el día de su 45 cumpleaños, el técnico asturiano ha manifestado este viernes que después de cuatro partidos sin lograr la victoria, con dos derrotas y dos empates, han hecho «autocrítica» y han incidido en muchos aspectos durante la semana para tratar de vencer a un contrincante que se desenvuelve con un estilo totalmente opuesto.

El preparador ovetense reitera que la Unión Deportiva debe mantener el «equilibrio» en estos momentos complicados «que sabíamos iban a llegar». Además de llevar los partidos «a donde nos interesa, donde creemos que podemos ser mejores».

Sobre el rival y su entrenador

«Es un rival muy difícil, con un modelo de juego claro y definido, ni mejor ni peor, al que le generan pocas situaciones de gol», ha explicado.

Luis García considera a Luis Miguel Ramis, técnico del Burgos, un entrenador «con una experiencia espectacular», y valora que haya «sacado rendimiento a todas las plantillas que ha tenido». Que tiene un modelo «bien desarrollado, que puede gustar más o menos, pero en el que transmite lo que piensa y sus jugadores lo ejecutan, y los puntos que tiene son de forma merecida».

Luis García respalda el mensaje de Kirian

Por otra parte, y tras ser preguntado por las declaraciones de Kirian Rodríguez en las que habló abiertamente del ascenso directo como objetivo irrenunciable, Luis García ha expresado que «si lo dice Kirian, ponle el cuño». Aunque creen que deben ir con cautela en la competición, ese mensaje resume el sentir del vestuario, por lo que no debería generar presión ni miedo a los futbolistas.

Las bajas y sin confirmar alineación

Luis García no ha revelado si volverá a alinear a Sergio Barcia y Mika Mármol en el eje de la defensa tras cumplir sus sanciones. Pero sí ha adelantado que en este partido no podrá contar con Jonathan Viera por un asunto personal.