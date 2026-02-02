Consulta el horario del UD Las Palmas vs Burgos CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J25 de LaLiga Hypermotion 25-26

UD Las Palmas y Burgos CF se enfrentan este sábado 7 de febrero a partir de las 15:15 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Burgos CF | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita a la Real Sociedad B. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Burgos CF se encuentra en la octava posición de la tabla. El equipo que tiene 38 puntos busca entrar en los puestos de playoff de ascenso.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Burgos CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 39 puntos. Por su parte, el Burgos ocupa la octava posición. El conjunto burgalés se encuentra con 38 puntos, uno menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Burgos CF

En las últimas cinco veces que se han enfrentado la UD Las Palmas y el Burgos CF han empatado tres partidos coincidiendo que en los tres el marcador fue de 0-0, mientras que los otros dos los ganó el Burgos. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado dos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo castellanoleonés llega al encuentro habiendo perdido dos de sus últimos cinco partidos y ganado los otros tres.

