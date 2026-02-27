Luis García destaca en la rueda de prensa el apoyo del club pese a la mala racha y confía en revertir la dinámica ante la Cultural Leonesa

Luis García: «La capacidad de resiliencia y de mejora es muy grande» / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha asegurado este viernes en la rueda de prensa que el respaldo que siente por parte del club «es mayor que cuando ganábamos», antes de visitar el próximo domingo a la Cultural y Deportiva Leonesa, frente a la que tratará de reconducir la mala dinámica de resultados.

A pesar de encadenar siete partidos sin ganar en LaLiga Hypermotion, con una escasa cosecha de cinco puntos, el técnico asturiano ha afirmado que no ha tenido conversaciones con los dirigentes acerca de su situación, pero percibe ese apoyo de un club «compuesto con gente de fútbol que no mira solo los resultados, sino los procesos».

Por todo ello, ha dicho que ha vivido una semana «de mucha tranquilidad», trabajando «bien», aunque con dificultades para preparar la estrategia del choque en el estadio Reino de León.

El desafío del relevo en el banquillo rival

Y es que su rival, cuyo objetivo es la permanencia en la categoría, sí ha decidido cambiar de técnico ante la crisis de resultados, y la llegada de Rubén de la Barrera en sustitución de José Ángel Ziganda le complica la preparación del partido, si bien pueden «intuir» lo que podría plantear el técnico gallego, ha remarcado.

«Es un entrenador joven pero con experiencia, y es difícil en tan poco tiempo imprimir ese sello de fútbol combinativo», ha explicado el preparador asturiano, por lo que ha sostenido que su equipo deberá «adaptarse rápido» durante el encuentro «a lo que proponga el rival», y ha añadido que «lo más importante es que nosotros estemos bien».

Confianza en el japonés

Luis García ha elogiado las virtudes del japonés Taisei Miyashiro, «un futbolista extraordinario, diferente, con gran capacidad física, disciplina, con desmarque y remate, aunque le está faltando el gol, que no tengo ninguna duda de que va a llegar», pero ha considerado que el resto de jugadores también deben «elevar el nivel», y ha reconocido implícitamente que algunos lo han mantenido.

Una única baja para Las Palmas

Para afrontar este importante partido, con el que se cumplirán dos tercios de la competición -28 jornadas-, Luis García solo tendrá la baja por lesión del extremo grancanario Ale García, según ha asegurado el propio técnico.