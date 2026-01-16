El técnico habló en rueda de prensa sobre el próximo encuentro y su idea de juego

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, prevé un partido «precioso» el próximo domingo en Santander ante el Real Racing Club, en el que se medirán los dos actuales primeros clasificados de LaLiga Hypermotion, igualados a 38 puntos.

Luis García: «El partido frente al Racing será precioso, pero no una final». Imagen de la UD Las Palmas

El técnico asturiano aseguró que no considera el encuentro una final porque, como recordó en rueda de prensa, «después quedarán veinte más por disputar». También añadió que su equipo es «fuerte mentalmente» para afrontar un encuentro de mucha exigencia en un «campo histórico», con una afición local «que aprieta mucho».

Partido esencial para la segunda vuelta

Por otro lado, el ovetense afirmó el Racing solo repetirá «a uno o dos jugadores» de los que cayeron este jueves ante el FC Barcelona en los octavos de la Copa del Rey (0-2), por lo que la mayoría de sus futbolistas llegarán «frescos» al encuentro.

García reiteró que su equipo debe ser fiel a su idea de juego, además de mostrarse firme en los aspectos defensivo y ofensivo «para traernos algo positivo» de la visita al estadio El Sardinero. «Sabemos que es un partido importante, y lo afrontamos como tal, con responsabilidad», apuntó.

Por otra parte, el entrenador recordó que en la segunda vuelta, que se inicia con este choque, entran en juego otros factores como el gol-average; Las Palmas ganó en Gran Canaria por 3-1, tras remontar un tanto inicial de Asier Villalibre.

El preparador asturiano no reveló si podrá contar con el lateral derecho Marvin Park, pero sí confirmó que el delantero Sandro Ramírez y el centrocampista Kirian Rodríguez siguen sin estar disponibles para este encuentro, en el que sí recuperará al lateral izquierdo Enrique Clemente, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Sobre el nuevo fichaje, Iker Bravo, el asturiano aseguró que lo conoce bien de su época en la cantera del Real Madrid. «Es un futbolista diferencial con una personalidad importante, es de esos jugadores que no se siente presionado y a pesar de su juventud es muy maduro. Lo veo ilusionado», afirmó.