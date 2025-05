Una nueva entrega de ‘Madre’ llega este sábado a Televisión Canaria con Esther Tellado como protagonista

Esta tinerfeña de 96 años fue la primera mujer canaria en conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados y testigo de la Constitución de 1978

Este sábado 24 de mayo, a las 19:50 horas ‘Madre’ regresa a Televisión Canaria con una nueva entrega en la que conoceremos la cuarta madre de la temporada. En esta ocasión el programa presentado por la periodista y presentadora de los servicios informativos de la cadena, Alicia Suárez, mostrará la historia más personal de la tinerfeña Esther Tellado, que a sus 96 años es madre de dos hijos y una de las primeras políticas canarias de la democracia española.

Nacida antes de la Segunda República Española, Esther estuvo siempre muy unida a su madre y a sus hermanas, mediante un vínculo muy especial que trascendía la clásica relación familiar. Su padre, empresario, viajaba por todo el mundo y educó a Esther y sus otras hijas de una forma muy abierta. En plena dictadura, se casó a los 23 años y tuvo dos hijos, acorde a la vida de la época. La protagonista de esta semana y su madre, como muchas mujeres canarias de aquellos años, intentaron formar pilares invisibles en la familia, desde la igualdad y la honestidad.

Compromiso inquebrantable: De ama de casa a activista

Años después, la pasión de Esther por la justicia y los derechos de los desfavorecidos, incluidas las mujeres, tomó el protagonismo. En aquella sociedad de entonces la mujer era dependiente del hombre y no solía trabajar fuera de casa, algo que Esther sí pudo lograr. Hasta tal punto era su compromiso que fue una de las fundadoras en 1967 de la Asociación Provincial de Amas de Casa, con una inmensa labor social en las familias de la isla. El franquismo no permitía cualquier activismo a la mujer, algo con lo que esta tinerfeña tuvo que lidiar, reconociendo abiertamente en el programa que, de todos sus logros en la vida, que no han sido pocos, el mejor de todos han sido sus dos hijos.

Madre y pionera en la democracia española

Madre en casa y también madre de la Constitución Española, Esther Tellado lleva retirada de la vida pública desde hace ya 20 años. En las primeras elecciones democráticas de 1977 fue elegida diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, llegando a convertirse en la primera mujer canaria que consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados y ser una de las testigos de la Constitución Española de 1978.

Aun siendo madre por partida doble, por su trabajo tenía que estar en Madrid de lunes a viernes y sus hijos tenían que desenvolverse en casa, o con el padre o a solas. Y bien que lo hicieron, porque desde muy pequeños se dieron cuenta de que Esther tampoco era una madre al uso, algo que les hizo ser muy independientes. Esther reconoce que su marido siempre fue un gran apoyo y que “sin él no habría podido hacer ni la mitad de las cosas que hice”.