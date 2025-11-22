ES NOTICIA

Manifestación en La Frontera en apoyo al pueblo saharaui

Redacción RTVC
La comunidad saharaui que vive en la isla de El Hierro ha estado arropada por vecinos y vecinas

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Este sábado, el municipio herrero de La Frontera, se manifestó en apoyo al pueblo saharaui. Un encuentro para reclamar el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental y el rechazo al plan de autonomía marroquí.

La comunidad saharaui que vive en la isla ha estado arropada por vecinos y vecinas. Piden a las Naciones Unidas y a los gobiernos, especialmente al de España, que escuchen y cumplan con sus peticiones.

Imagen archivo RTVC.

