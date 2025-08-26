Los manifestantes israelíes prendieron fuego a neumáticos para interrumpir el tráfico en varias intersecciones, además de protestas frente a casas de varios ministros

Protesta de familiares de los rehenes israelíes, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Abir Sultan

Varios grupos de manifestantes bloquearon este martes algunas de las principales carreteras de Israel para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

Algunos de los manifestantes prendieron fuego a neumáticos para interrumpir el tráfico en varias intersecciones, y otros protestaron frente a las casas de varios ministros israelíes, según puede verse en imágenes compartidas en redes sociales por varios grupos prodemocracia israelíes.

Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos

Las manifestaciones forman parte de un día de protesta convocado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre y lleva semanas exigiendo al Gobierno israelí que ponga fin a la guerra y traiga de vuelta a sus seres queridos.

«Le pido a la ciudadanía: salid a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta», dijo Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una declaración a la prensa en Tel Aviv compartida por el Foro de Familias.

Marchas y protestas por todo el país

Se espera que a lo largo del día se sucedan varias marchas y protestas por todo el país, que culminarán a las 20.00 hora local (17.00 GMT) con una manifestación multitudinaria en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

El domingo 17 de agosto, en un evento similar, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles del centro de Tel Aviv para exigir un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue adelante con sus planes para intensificar la ofensiva y tomar la ciudad de Gaza.