Se mantienen las temperaturas altas en todas las islas

Las temperaturas superarán los 30 grados en el sur de las islas y la calima se mantendrá en Canarias hasta el jueves

Toda la actualidad del tiempo en Canarias

Informa: Antonio Cárdenes.

El otoño cálido con temperaturas altas se mantendrá hasta el miércoles. Estos niveles están por encima de lo normal para estas fechas.

Playa del puerto de Tazacorte.

Los termómetros van a alcanzar los 30 grados en algunos puntos del archipiélago, e incluso se podrán superar en determinados momentos del día.

Las máximas se alcanzarán en el interior y en las medianías del Norte de la isla de La Palma y de Tenerife. En cambio, en Lanzarote y Fuerteventura, bajan levemente.

Esta primera semana del mes empieza con cielos despejados en general y temperaturas que alcanzarán los 32 grados en Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y sur de La Palma.

El viento irá de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales.

En el mar habrá marejada en las costas del Sur con olas de hasta 2,5 metros en el Norte y Oeste. Habrá mar de fondo del Noroeste en Jandía, Fuerteventura, y en La Isleta, Gran Canaria.

Descenso de las temperaturas

A partir del miércoles, 5 de noviembre, bajarán las temperaturas en todo el archipiélago. Este descenso será moderado y no traerá lluvias.

Un frente atlántico afectará al oeste y centro peninsular, dejando abundantes precipitaciones aunque no llegará a Canarias.

La calima continuará hasta el jueves según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, propiciando un ambiente más caluroso en determinados momentos del día.