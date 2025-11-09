Marcelinho Huertas, elegido Mejor Jugador de la jornada

El base de La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas, ha sido elegido Mejor Jugador de la jornada por sexta vez en su carrera

Marcelinho Huertas, veterano base brasileño de La Laguna Tenerife, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la sexta jornada de la Liga Endesa. Un reconocimiento que recibe por sexta vez en su dilatada trayectoria en el baloncesto español, en el que está disputando su decimonovena temporada.

En el partido frente al Recoletas San Pablo Burgos del sábado, logró una valoración de 37 créditos. En algo menos de 29 minutos (28:49) se convirtió en el máximo anotador del choque tras sumar 28 puntos. Lo consiguió con 9 de 10 en canastas de dos puntos (90%), 0 de 3 en triples (0%) y un impecable 10 de 10 desde la línea de personal (100%).

El director de juego de 42 años sumo nueve asistencias que generaron 21 puntos más para su equipo. Pero no solo eso, sino que además capturó dos rebotes y forzó ocho faltas personales.