El portavoz del grupo socialista en Puerto de la Cruz valora un año del actual gobierno tras la moción de censura que lo sacó de la alcaldía

Marcos González, portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

El portavoz del grupo socialista en el municipio de Puerto de la Cruz , Marco González, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance de la gestión del gobierno al cumplirse un año de la moción de censura.

González tilda de «falta de gestión» al tripartido formado por el Partido Popular, PP, Coalición Canaria, CC y Asamblea Ciudadana Portuense, ACP. Asegura que se han dedicado a «publicitar noticias falsas» y califica «antinatura» la moción de censura.

Un año que Marco González ha calificado de inacción y de engaño a la ciudadanía los ciudadanos. Subraya que no se han resuelto los principales motivos que llevaron a esta moción, como los vertidos de Playa Jardín o la falta de ejecución de presupuesto.

Un año de moción de censura

El 16 de agosto se cumple un año de la moción presentada entre el PP, CC y ACP en un pleno extraordinario. Tomó posesión como nuevo alcalde, el concejal del PP, Leopoldo Afonso. 11 sí y 10 noes, fue la votación que cambió al gobernante de Puerto de la Cruz.

En las últimas elecciones municipales, el PSOE, ganó las elecciones obteniendo 10 ediles, quedándose a a las puertas de la mayoría absoluta. Ese año llegaron a acuerdo con ACP, que obtuvo 2 concejales. Un pacto que se rompió poco antes de presentarse la moción de censura.