Marco&María y la artesanía de Tenerife, en la Semana de la Moda de París

Canarias Islas de Moda estará presente en la Semana de la Moda de París a través de la firma Marco&Maria, así como varias marcas de artesanía del colectivo Tenerife Moda, dando a conocer sus dos últimas colecciones

Una de las citas de la moda más importantes del mundo, la Semana de la Moda de París, tendrá representación de Tenerife gracias a la artesanía del colectivo Tenerife Moda y a la firma Marco&María. Se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre, en el Hotel InterContinental Paris Le Grand. En esta ocasión, el Chopin Meeting Room se transformará en un showroom especializado en el que se darán cita profesionales del sector, compradores y prensa internacional.

Marco&María participa en la Semana de la Moda de París de la mano de Canarias Islas de Moda

Las firmas

Consolidada como una de las marcas de referencia en el ámbito de la moda nupcial y de fiesta, Marco&Maria destaca por la delicadeza de sus diseños, el cuidado por los detalles y una propuesta estética que combina romanticismo, vanguardia y elegancia atemporal.

Su participación en la capital francesa supone un nuevo paso en la internacionalización de la firma y una oportunidad para acercar sus creaciones a un público exigente y cosmopolita.

La colección, fiel a la identidad de la marca, apuesta por tejidos exclusivos y bordados artesanales. Ofrecen una propuesta contemporánea que refleja la visión creativa de sus diseñadores.

Además, Canarias Islas de Moda llevará consigo una muestra de la artesanía canaria. Con la participación de marcas como Trama Textil, Juan Gil y Sibysse Fayna, de Tenerife Moda, reforzando así la proyección internacional de la identidad creativa de las islas.

Con esta presentación en París, se reafirma el compromiso de posicionar la moda hecha en Canarias en los principales escaparates internacionales.

Este showroom reunirá a compradores internacionales y prensa especializada, con especial presencia de clientes de la zona del Oriente Medio, que habitualmente realizan sus compras en la capital francesa y no acuden a otras ferias del sector, además de ser uno de los principales destinos de la moda de lujo y alta costura.

En esta oportunidad, también participarán reconocidas firmas nacionales e internacionales como The 2nd Skin Co., Yolancris, Gattinolli o Jean Louis Sabaji, conformando un escaparate de alto nivel dentro del calendario profesional de la moda en París.

Proyección internacional

Para el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, se pone así de relieve el trabajo conjunto que se está realizando para darle mayor proyección a las marcas canarias en el mercado europeo e internacional. “Nos estamos posicionando por nuestro talento, nuestra manera de hacer, por la apuesta que realizamos por la sostenibilidad de la industria y una moda más consciente, respetuosa y delicada, tanto en procesos como en la propia concepción empresarial del sector”, señaló.

Por su parte, el consejero del Cabildo de Tenerife y responsable de Tenerife Moda, Efraín Medina, señala que es un orgullo acompañar a Marco&Maria en este salto internacional. “Presentar su colección de fiesta en París no solo representa el reconocimiento al talento local, sino la proyección de Tenerife como foco creativo en el mundo de la moda”, ha señalado. En este sentido, recordó que a través de Tenerife Moda trabajan para que las marcas crezcan con ambición, calidad y sostenibilidad. “Que salgan de aquí no para exportar solo productos, sino valores creativos, artesanía y proyecto. Eventos como éste elevan la visibilidad de las firmas canarias, fortalecen la cadena de valor del sector textil isleño y contribuyen a diversificar nuestra economía cultural”, concluyó.

María Díaz agradeció la colaboración que siempre ha encontrado en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias, “y en esta ocasión, presentamos en París, nuestras dos últimas colecciones, que se diseñan y confeccionan en Canarias, y que se definen por el protagonismo del tul, piezas muy elaboradas y con un toque artesanal y con acabados cuidados hasta el más mínimo detalle”.