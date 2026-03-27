Mario Olmedo y Azara García alcanzan las estrellas en Reventón El Paso

El duro ascenso de La Subida a las Estrellas en Reventón El Paso cumplió con creces las expectativas con los triunfos de Mario Olmedo y Azara García

Subida de las Estrellas en Reventón El Paso. Imagen cedida por la organización

Bajo una potente luna y un cielo nocturno prácticamente despejado, Mario Olmedo y Azara García se convirtieron la noche de este jueves en los primeros ganadores de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026. La Subida a las Estrellas, el duro ascenso que va desde la Hoya de la Pina hasta la pista de La Cumbrecita, cumplió con creces con las expectativas generadas previamente.

Azara García logró el primer puesto en esta edición con un tiempo de 28:23. En el apartado masculino, Mario Olmedo reventó el récord de la prueba, registrando un espectacular 23:24. No será la última vez que veamos en acción a la cántabra y al granadino, quienes este sábado volverán a competir en la ultramaratón y en la maratón, respectivamente.

Dominio de Mario Olmedo

El triunfo masculino se decantó muy pronto a favor de Olmedo, quien ya en el primer kilómetro le sacó ventaja a uno de sus competidores más directos, Arezki Habibi, quien recientemente protagonizó el reto personal ‘Reventón de Sol a Sol’, con el que completó en doce ocasiones consecutivas el ascenso y descenso al trazado de la Subida. No le valió esa experiencia para derrotar al atleta profesional nacido en Granada, quien detuvo el crono por debajo de los 24 minutos: 23:24. Justamente Habibi ostentaba el récord de la prueba, después de que en 2024 lograra el triunfo con un 24:10.

La segunda posición correspondió a uno de los componentes del CD Hilera, Raúl Rodríguez, quien ya el año pasado se subió al tercer escalón del podio de esta vertical nocturna. Este año mejoró su crono y logró un meritorio 24:10, superando de esta manera a un Arezki que finalmente fue tercero con un tiempo de 24:56.

La femenina, una prueba más reñida

En féminas, la victoria final fue mucho más reñida y solo se decidió en un apretón final de Azara García, quien finalmente obtuvo una ventaja de más de dos minutos sobre María Benito. La corredora cántabra, multitud de veces laureada en Reventón El Paso (primera en la Long Race de 2016, primera en la Ultra de 2023, primera en la Maratón de 2019 y segunda en la Maratón de 2018), fue la última en abandonar la Hoya de la Pina, pero la que mejor tiempo registró en la Cumbrecita (28:23).

El crono registrado por María Benito fue de 30:28, quedando al igual que el año pasado en segunda posición. La exhibición femenina de ambas fue tal que se metieron en el Top 10 de la clasificación general (sexta y octava, respectivamente), mientras que la corredora afincada en Tenerife, Marta Pueyo, se logró subir el tercer escalón del podio con un crono de 33:53.