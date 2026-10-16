Todo ello, según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón

Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades «eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo», según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y al que ha tenido acceso EFE.

Imagen archivo.

El informe remitido a la magistrada que instruye la causa sobre la entrada de más de 70.000 personas esos días en la ciudad autónoma afirma que las autoridades marroquíes conocían «con detalle» la existencia de convocatorias en redes sociales, «con un gran seguimiento» por parte de sus usuarios, que llamaban a esa entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono.

Servicios de Inteligencia

«Dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo», añade el CNI, que señala que en lo que respecta al conocimiento previo de la amenaza, además de un aviso remitido por el CNI, los Servicios de Inteligencia y fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran «absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala».

Anómala -continúa- «en términos de posibles intentos de entradas irregulares», además de ser conscientes de «un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos» a ese acontecimiento.

Va más lejos el informe y asegura que a nivel operativo «no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación», es decir, en la gran afluencia de migrantes que querían entrar en Ceuta.

Rabat conocía «la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada», apostilla.