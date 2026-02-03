Los servicios de emergencia movilizan helicópteros y unidades de reanimación para salvar a dos senderistas accidentados en Gran Canaria y a un surfista en Tenerife

La orografía canaria y las actividades deportivas marcaron una jornada frenética para los equipos de rescate este martes. En el municipio de Tejeda (Gran Canaria), un hombre de 63 años sufrió una caída mientras practicaba senderismo en una zona de difícil acceso a mediodía. El accidente le provocó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, una lesión que le impidió abandonar el lugar por sus propios medios y obligó a activar el protocolo de evacuación aérea.

Efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias se desplazaron hasta el lugar con un helicóptero de rescate. Los especialistas se descolgaron de la aeronave para prestar una primera atención al afectado antes de izarlo a bordo. Tras el exitoso rescate, el helicóptero trasladó al senderista hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió su cuidado.

Gravedad extrema en el barranco de Azuaje

Casi de forma simultánea, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 gestionó otro incidente de alta complejidad en el barranco de Azuaje, en Moya. Una mujer de 65 años cayó en una zona cuyo rescate por vía terrestre resultaba inviable debido a la accidentada orografía y a la severidad de sus heridas. La voz de alarma saltó a las 10:50 horas, movilizando un amplio operativo que incluyó a bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

Imagen de archivo del barranco de Azuaje

Los servicios médicos confirmaron que la mujer presentaba un politraumatismo grave, por lo que el helicóptero del GES realizó una nueva evacuación de urgencia hacia la helisuperficie del Hospital Doctor Negrín. Una ambulancia sanitarizada del SUC completó el traslado final de la paciente desde el helipuerto hasta el interior del complejo hospitalario, donde ingresó en estado crítico dada la magnitud de los impactos sufridos durante la caída.

Reanimación agónica en la Playa de Troya

La emergencia se trasladó también a la isla de Tenerife, concretamente a la Playa Honda de Troya, en el municipio de Arona. Allí, un surfista de 40 años entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte. La rápida intervención de los socorristas y bañistas presentes resultó vital, ya que iniciaron las maniobras básicas de reanimación hasta la llegada de las unidades médicas profesionales del SUC.

El personal sanitario aplicó técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada y logró revertir la parada en plena arena. Tras estabilizar sus constantes vitales, una ambulancia evacuó al hombre en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La Policía Local colaboró estrechamente en el dispositivo para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y garantizar la seguridad en la zona durante las maniobras de auxilio.