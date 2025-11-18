Entre los meses de enero y octubre, Canarias ha recibido un 4’3% más de pasajeros aéreos respecto a 2024

Más de 13 millones de visitantes internacionales han llegado a Canarias en avión hasta octubre. Fotografía: EP

Canarias sobrepasa los 13 millones de visitantes internacionales que han llegado al Archipiélago en avión entre los meses de enero y octubre, según los datos publicados este martes por Turespaña. Esto se traduce en un aumento del 4’3% con respecto al mismo periodo del dato anterior.

Con respecto al conjunto de España, el país recibió a 96’7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre. Este dato implica un aumento del 5,6% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

En función de las aerolíneas con las que llegaron a las islas, 8’02 millones de personas llegaron en compañías de bajo coste. Este dato supone un incremento del 7’4% interanual. Los 5 millones de pasajeros restantes aterrizaron en el Archipiélago con compañías aéreas tradicionales, un descenso del 0’4% respecto a 2024.

Únicamente en el mes de octubre, un total de 1’3 millones de pasajeros aéreos internacionales llegaron a Canarias, lo que supone un 1’5% más que en octubre de 2024. En lo referentes al número de llegadas de todo el país, Turespaña señala que Canarias fue la principal receptora de llegadas en octubre, acaparando el 26’2% del total con respecto al resto del territorio nacional.