El municipio de El Sauzal acoge del 12 al 14 de septiembre la Feria de Artesanía con la representación de 20 oficios

Presentación de la 3º Feria insular de Artesanía de El Sauzal. Cabildo de Tenerife.

El Sauzal acoge la Feria insular de Artesanía del 12 al 14 de septiembre. Una cita con más de 20 oficios artesanales y con la gastronomía local.

En esta feria tendrá especial relevancia el sector primario con 13 puestos dedicados a la degustación de platos típicos de la gastronomía canaria.

La plaza del Príncipe de El Sauzal se convertirá en un escaparate abierto para más de 30 artesanos cuyas creaciones estarán a disposición de los asistentes. En los stands estarán modalidades como: Almazuelas, Carpintero, Cerero, Decoración de telas, Ganchillo, Joyería, Juguetería, Macramé, Marroquinería, Modelador, Modista, Muñequería, Reciclado de materiales y vidriería, además de los tradicionales de Alfarería Tradicional, Bordado, Calado, Rosetas, Cestería de Vara, Instrumentos Musicales y tejeduría.

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife Efraín Medina, ha indicado que “se trata de una de las ferias más importantes de la comarca nordeste de la isla, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural y creativo, abriendo su propio espacio entre la innovación y la tradición”.

Programación de la Feria de Artesanía

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE:

• 16:00 h. Apertura de la feria.

• De 16:00 a 20:30 h. En la sala de exposiciones: Tejiendo y entrelazando las fibras vegetales.

• 18:30 h. Actuación Bryan.

• 20:30 h. Cierre de la feria.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE:

• 10:30 h. Apertura de la feria.

• De 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h. En la sala de exposiciones: Tejiendo y entrelazando las fibras vegetales.

• 10:30 h. Exposición carros de madera.

• De 11:00 a 12:00 h. Exhibición de deportes tradicionales canarios.

• De 11:00 a 12:00 h. Taller de pintar talegas.

• 12:00 h. Taller de baile canario a cargo de Güicho.

• 14:00 h. Cierre de feria para almorzar.

• 16:30 h. Apertura de feria.

• 17:30 h. Taller de manualidades con pencas/piteras.

• 19:00 h. Actuación de la cantante Margot.

• 20:30 h. Concierto Atlantic Sound de Olga Cerpa y Mestisay. Entradas en Tickety.es al precio de 6 € la tarifa general y de 3 € para residentes.

• 20:30 h. Cierre de la feria.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE:

• 10:30 h. Apertura de la feria.

• De 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. En la sala de exposiciones: Tejiendo y entrelazando las fibras vegetales.

• De 10:30 a 14:00 h. Feria del Burro

• De 11:00 a 12:00 h. Muestra y taller de esquilado de ovejas.

• De 12:00 a 13:00 h. Muestra de elaboración de cuchillo canario.

• 13:00 h. Taller de percusión reciclada a cargo de Alexandro.

• 14:00 h. Cierre de feria para comer.

• 16:30 h. Apertura de feria.

• 17:30 h. Taller de manualidades pintaderas + pintacaras.

• 18:30 h Actuación de Verode.

• 20:00 h. Clausura de la feria.