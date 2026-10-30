Más de 5.500 vuelos previstos en Canarias durante el puente de noviembre

Gran Canaria y Tenerife concentrarán el mayor tránsito, mientras que las navieras también esperan decenas de miles de pasajeros

Canarias afronta este puente de noviembre con una elevada movilidad de viajeros por aire y mar. Más de 5.500 vuelos están programados en los aeropuertos del Archipiélago, un 8,2 % más que el año pasado, mientras que las compañías marítimas prevén trasladar a decenas de miles de pasajeros entre las islas. Gran Canaria y Tenerife concentrarán el mayor tránsito aéreo, seguidas de Lanzarote, y el sábado será la jornada con más desplazamientos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los aeropuertos del Archipiélago afrontan unos días de intensa actividad con más de 5.500 vuelos programados durante el puente de noviembre. La cifra supone un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Gran Canaria y Tenerife serán las islas con mayor tránsito de pasajeros, mientras que el aeropuerto de Lanzarote ocupará la tercera posición en volumen de movimientos.

Más de 80.000 pasajeros por vía marítima

El incremento de los desplazamientos también se notará en los puertos canarios. Compañías como Fred. Olsen prevén transportar a más de 55.000 pasajeros durante estos días, mientras que Baleària espera superar los 25.000 viajeros.

El próximo sábado será la jornada con mayor movimiento de personas en un puente marcado por las escapadas, el turismo y los viajes entre islas.

Descanso, familia y turismo

Muchos viajeros aprovecharán estos días para desconectar de la rutina. “Necesitaba absolutamente un descanso por el trabajo”, explica uno de los pasajeros. Otros han elegido el puente para disfrutar en familia y con amigos. “Los niños, y a disfrutar en familia y con amigos”, señala una viajera.

La gastronomía también forma parte de los planes. “A los guachinches a comer, eso es lo bueno, que allí se come muy bien”, comenta otro pasajero.

También hay quienes aprovechan estos días para conocer nuevas islas. “Desconectar un poco, descansar y conocer Lanzarote, que no lo conocemos”, explica una viajera.