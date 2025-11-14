ES NOTICIA

Más de 200 cometeros de todo el mundo llenan de color el cielo de Corralejo

Este viernes también han acudido a Corralejo un buen número de escolares del municipio de La Oliva, que han podido observar este espectáculo

Más de 200 cometeros de todas partes del globo acuden al Festival Internacional de Cometas 2025. Un encuentro esperado en la agenda municipal e internacional de noviembre, en el que cientos de cometas surcan los cielos de las playas de Corralejo y El Cotillo en un evento para todos los públicos.

Un festival que acude unido a la innovación y que ha traído nuevas sorpresas cada año. En esta ocasión, los asistentes pueden disfrutar de una jornada de astrociencia, circuito de drones FPV, parque de muñecos gigantes. Así como la 1ª edición del Concurso de Pintura Rápida ‘Kitefestival’ entre otros actos.

Este viernes también han acudido al evento un buen número de escolares del municipio de la Oliva, que han podido observar este espectáculo de colores.

