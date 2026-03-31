Más de 70.000 canarios tienen diabetes tipo 2 y no lo saben

El Cabildo de Tenerife pone en marcha la segunda Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes que este año llegará a 31 municipios de la isla

Presentación de la segunda Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la segunda Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes, una de las iniciativas más ambiciosas y de mayor impacto a nivel nacional en la detección temprana de esta enfermedad. Esta nueva edición, que arrancará el 1 de abril de 2026, llega tras el éxito de la primera campaña, que permitió detectar en la isla 107 casos de riesgo de diabetes tipo 2.

El consejero delegado de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, remarcó que “la diabetes es una de las principales amenazas para la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Con esta campaña, no solo estamos fomentando la educación y la prevención de esta enfermedad que está afectando a miles de personas en Tenerife, sino que estamos ofreciendo soluciones reales para mejorar la calidad de vida de los tinerfeños y tinerfeñas”.

La directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez, destacó que “esta campaña trae un valor fundamental ya que pone el foco en la prevención y en la información rigurosa. En Canarias resulta imprescindible realizar actuaciones para la detección precoz; retrasar muchos casos y detectar situaciones de riesgo mediante acciones de prevención de forma comprensible y cercana a la población”.

Fomentar la prevención

El presidente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, Julián González, agradeció al Cabildo la puesta en marcha de la segunda Campaña de prevención de la Diabetes ya que desde la Asociación para la Diabetes de Tenerife “llevábamos muchos años solicitando. Esta iniciativa no solo debe realizarse desde Tenerife sino en toda Canarias porque, hay que recordar que hay más de 70.000 canarios que tienen la enfermedad y no lo saben”

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición (SOCAEN), Judith López, incidió en “la importancia de fomentar la prevención y llegar a todos los rincones y el Cabildo de Tenerife ha salido ser líder y ha llegado a unir a todas las instituciones para poder llevar adelante esta campaña”

El vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Javier Rodríguez, señaló que “desde el Colegio oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife nos preocupa la magnitud del problema de la Diabetes y el impacto en la salud pública por lo que, la prevención es fundamental y felicitamos al Cabildo por esta iniciativa”.

Desconocimiento de la enfermedad

Natalia Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, puso en valor la nueva edición de la campaña de prevención y recordó que “uno de los grandes retos es que el 15 por ciento de la población adulta tiene Diabetes en Canarias y un 30 por ciento convive con la enfermedad sin saberlo, por lo tanto, la prevención empieza en la comunidad y este tipo de campañas son fundamentales”.

Por último, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Díaz, señaló que “la campaña tiene un objetivo claro que es el de prevenir. Esta campaña es importante porque no esperamos a que el paciente venga, sino que vamos a su encuentro. El futuro de la Sanidad debe ser preventivo y, en el caso de la diabetes Tipo 2 se puede evitar o controlar con hábitos de vida saludables”.

31 municipios de Tenerife

La iniciativa ampliará este año su alcance a los 31 municipios de Tenerife, frente a los 10 que participaron en 2025. Además, introducirá nuevas medidas para garantizar una mayor participación. En esta segunda fase, se mejorarán las estrategias de sensibilización, especialmente para captar la participación ciudadana masculina, que el año pasado representó solo el 32% de los participantes.

También se reforzará la educación en hábitos saludables y se brindará seguimiento a todas las personas con un riesgo elevado, asegurando que reciban el apoyo necesario para prevenir la diabetes. De esta forma, el enfoque de la campaña no solo será preventivo, sino también educativo, proporcionando información clave a los tinerfeños y a las tinerfeñas sobre cómo mejorar su salud y reducir el riesgo de desarrollar diabetes.

Colaboradores

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención, ha logrado reunir a un sólido equipo de trabajo compuesto por instituciones como la Asociación de Diabetes de Tenerife, el Servicio Canario de la Salud, con la participación de sus Direcciones Generales de Salud Pública, Programas Asistenciales y Paciente y Cronicidad, y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

La campaña también cuenta con la colaboración de los Colegios Profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería de Tenerife, la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

“Este esfuerzo conjunto, gracias al trabajo de todas las instituciones, nos permitirá posicionar a Tenerife como un modelo de prevención en el país y abordar uno de los mayores desafíos en salud pública en Canarias», expresó el consejero.

Con la colaboración de las principales entidades del sector sanitario y social, el Cabildo de Tenerife busca no solo contribuir a detectar la enfermedad de manera temprana, sino también fomentar un cambio de hábitos que se traduzca en una mejor calidad de vida para toda la población.

Éxito rotundo de la primera edición

La primera edición, celebrada en 2025 y que recorrió de forma piloto 10 municipios, demostró la eficacia de este enfoque preventivo. Un total de 649 personas mayores de 18 años fueron atendidas en las carpas que instaló el Cabildo de Tenerife, con ayuda de los Ayuntamientos, de las cuales 429 personas, que no tenían diabetes previamente diagnosticada, se sometieron al test FINDRISC. Este test, ampliamente validado, permite evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos años.

A través de esta acción, se permitió detectar 107 personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Todas ellas fueron puestas en contacto con el personal sanitario de los Centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

Prevalencia de factores de riesgo en Tenerife: una llamada de atención

Los resultados obtenidos en la primera edición revelaron datos preocupantes sobre la prevalencia de los factores de riesgo en la población tinerfeña. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, el 70,86% de los participantes presentaron un índice de masa corporal (IMC) superior a 25, lo que refuerza la necesidad de intervenciones enfocadas en el control del peso y la mejora de hábitos alimenticios.

Sobre la alimentación, el 23% de los participantes no consumían frutas y verduras a diario, lo que resalta la importancia de promover una alimentación equilibrada para prevenir la diabetes y otras enfermedades crónicas.

En términos de actividad física, aunque el 69% de los participantes afirmaron realizar actividad física diaria, los datos mostraron que solo el 30% cumplían con los estándares recomendados, lo que refleja la necesidad de fomentar una mayor práctica de ejercicio físico entre la población. Estos datos son alarmantes, considerando que la actividad física es uno de los pilares fundamentales en la prevención de la diabetes tipo 2.

Un compromiso insular con la salud pública

Esta iniciativa no solo representa una inversión en salud pública, sino también en el futuro de la isla, contribuyendo a reducir la carga de enfermedades crónicas y a mejorar la calidad de vida de todos los tinerfeños y tinerfeñas.

Además, reafirma el compromiso del Cabildo de Tenerife con la salud pública y la prevención de enfermedades crónicas, consolidándose como una de las campañas más importantes en el ámbito estatal.