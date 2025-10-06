Una delegación del Gobierno canario visita estos días Mauritania, país con el que el archipiélago mantiene relaciones históricas

Las exportaciones desde las islas al país africano en 2024 superó los 75 millones de euros; 60 empresas canarias operan de forma regular en Mauritania

Unos 20.000 mauritanos viajan habitualmente a Canarias para estar de cinco a siete días, comprar productos en los comercios de las islas o acceder a sus servicios sanitarios, según ha informado este lunes el Gobierno de Canarias durante la primera jornada de una visita de una delegación del ejecutivo regional a ese país.

Los residentes mauritanos en Canarias superan los 5.000, detalla el Gobierno de Canarias en un comunicado, en el que ha destacado las relaciones históricas que unen a Canarias con Mauritania. De hecho, el archipiélago es el territorio español que más exporta hacia Mauritania.

El total de exportaciones desde las islas al país africano en 2024 superó los 75 millones de euros. Son cerca de 350 empresas canarias las que exportan a este país, y más de 75 son exportadoras regulares.

En torno a 60 empresas canarias operan de forma regular en Mauritania, entre las que destacan las que desarrollan su actividad en el sector la importación y exportación, consultoría, comercio, transporte, pesca, materiales de construcción, servicios, restauración, alimentación, ingeniería.

Importante potencial de negocio

Las cámaras de comercio de ambas orillas han detectado un importancia potencial de negocio en este país africano en otros sectores como la agricultura, la economía azul, los combustibles, las energías renovables, la formación y el sanitario.

Por todo ello, el Ejecutivo canario ha expresado al Gobierno de Mauritania su interés en seguir impulsando proyectos de formación y contribuir de esta manera al desarrollo del país vecino y que, especialmente los jóvenes, puedan tener garantizado un futuro sin salir de su tierra.

Así lo manifestaron los viceconsejeros del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, al ministro mauritano de Formación Profesional, Artesanía y Oficios, Mohamed Malainine Ould Eyid, en una reunión celebrada durante la mañana de este lunes en Nuakchot.

Tres días estrechando lazos con los mauritanos

Este encuentro se enmarca en el viaje de tres días que los dos representantes del Gobierno de Canarias están realizando a Mauritania para continuar estrechando lazos de vecindad y donde, además de mantener reuniones del máximo nivel institucional, presentarán distintos proyectos sociales, como son Clúster de Moda de Mauritania y Balón de la Esperanza, iniciativas ambas con las que la comunidad autónoma apuesta por el desarrollo y la integración social de colectivos vulnerables.

Este viaje se enmarca en la estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para afianzar y relanzar sus relaciones con todos los países y regiones del área geopolítica del archipiélago, agrega la nota.