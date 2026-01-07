Cae la mayor red de tráfico de metanfetamina en Europa con ramificación en Tenerife

La red introducía la metanfetamina desde México en España escondida en piedras de mármol a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA, han desarticulado la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa y que tenía una ramificación en Tenerife. La droga que introducían en España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

Imagen de archivo | Policía Nacional

Segunda fase de la Operación Saga

En esta intervención, segunda fase de la Operación Saga, han sido detenidas nueve personas. Entre ellas, un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recepcionaba las piedras importadas de México con las que se introducía la droga.

En la primera fase de esta operación, en 2024, fue desmantelado, en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), el mayor punto de abastecimiento de estas drogas en Europa. Incautaron 1.800 kilos de metanfetaminas a una organización hispano-mexicana que permitía el tráfico de esta sustancia a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

40 kilos de metanfetamina en una estatua

Tras este golpe, los agentes detectaron que los miembros de la organización estaban tratando de reestructurarse económicamente tanto en México como en España.

En julio de 2024, la Policía arrestó en Tenerife a un histórico narcotraficante de la isla, presunto receptor de un cargamento de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de un metro y medio de altura.

Un miembro del Cártel de Sinaloa y 38 kilos de marihuana

El pasado mes de septiembre, los investigadores detuvieron a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid. Apenas salía y que recibía un sueldo de 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio. Había participado en la introducción en Alicante de los 1.800 kilos incautados.

A su vez, se interceptó un cargamento de 38 kilogramos de marihuana que habían enviado a Finlandia. Después, gracias a la colaboración con las autoridades locales, detuvieron al receptor, que se había trasladado allí exclusivamente para hacerse cargo del envío.

Detenido el líder e intervenidos tres millones en un búnker

Tras varias averiguaciones, los agentes detuvieron a un empresario que empleaba su empresa de mármoles para introducir la sustancia estupefaciente oculta en piedras de este material importadas de México.

En el registro realizado en una de sus naves industriales, se encontraron cerca de 3.000.000 de euros ocultos en un búnker bajo el suelo.

A su vez, se procedió a la detención del presunto líder de esta red criminal de narcotransportistas, que coordinaba las operativas entre Dubái y México. También arrestaron al resto de los miembros de la organización.

En los registros realizados en domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) fueron intervenidos siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Como resultado de esta operación, se ha detenido a nueve personas. Están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Así, se da por desarticulado el que los investigadores consideran el entramado criminal más grande de Europa dedicado al tráfico de metanfetamina.