Los mayores de 55 años registran por primera vez una tasa de paro superior al resto

Desde 2023 el tramo de personas mayores de 55 años han visto un empeoramiento de las condiciones laborales

Las personas mayores de 55 años, que históricamente han registrado los menores niveles de desempleo, cuentan por primera vez con una tasa de paro 0,4 puntos superior a la de la franja de personas activas entre 25 y 54 años, de acuerdo con un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Por primera vez la tasa de paro de personas mayores de 55 años es superior a la franja de personas activas entre 25 y 54 años / Archivo Europa Press

Esa diferencia favorable a los mayores se ha ido invirtiendo desde 2023 y supone en la media de los tres primeros trimestres de 2025 una tasa de paro del 9,8 %.

Precariedad laboral

El empeoramiento relativo en el empleo experimentado por los mayores a lo largo de las últimas décadas esconde grandes diferencias entre quienes han conseguido mantenerse en activo durante toda su trayectoria laboral y quienes han tenido que buscar empleo más allá de los 55 años.

La precariedad laboral que sufren los mayores de 55 que se han visto forzados a ir al paro es más elevada y sus posibilidades de volver a emplearse, y las condiciones de los puestos a los que logran acceder, son también peores que las de cohortes más jóvenes.

Estereotipos por edad

En un contexto de envejecimiento demográfico, aumento del gasto en pensiones y demanda creciente de capital humano, el estudio señala como necesarias las reformas enfocadas a la mejora en el empleo y la formación de los trabajadores de más edad.

En este sentido, aboga por superar los estereotipos basados en la edad y lograr que las propias empresas inviertan más en formación de los trabajadores sénior, puesto que los candidatos jóvenes serán cada vez más escasos, las jubilaciones más frecuentes y las dificultades para cubrir vacantes más intensas.