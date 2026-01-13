El Gobierno de España reconoce la labor de la política canaria en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género hace dos décadas

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por la subdelegada en Las Palmas, Teresa Mayans, ha entregado este martes a María del Carmen Castellano la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. El Ministerio de Igualdad concede este galardón para destacar el compromiso histórico de figuras clave en la defensa de los derechos de las mujeres.

María del Carmen Castellano recibe la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad | Delegación del Gobierno en Canarias

La sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria acogió este acto, donde Pestana ensalzó la contribución de Castellano como miembro de las Cortes Generales. Su papel resultó decisivo para alcanzar el consenso necesario que permitió aprobar la Ley Orgánica de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un hito legislativo que cumple ahora 20 años de vigencia.

Compromiso con la justicia

Durante su intervención, Anselmo Pestana subrayó la importancia de la voluntad política en la transformación social: “Su apoyo y su compromiso con la igualdad y la justicia fueron esenciales para que esta ley se convirtiera en una realidad. Hoy le otorgamos este reconocimiento, porque sabemos que, sin su trabajo, no se habría logrado dar este paso tan fundamental en la lucha contra la violencia de género”.

La Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad constituye una distinción individual que la ministra de Igualdad otorga a propuesta de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este galardón premia a quienes sobresalen de forma relevante en la promoción de la equidad y en la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razones personales o sociales.

Reconocimiento a una generación legislativa

En este 2025, el Gobierno de España ha distinguido a un total de 94 personas que impulsaron la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El Estado reconoce así el esfuerzo de una generación de representantes públicos que sentaron las bases legales para combatir esta lacra estructural en nuestro país.

Dentro de este grupo de galardonados figuran otros nombres destacados de la política canaria como Olivia Cedrés, Patricia Hernández, Juan Fernando López Aguilar, José Mendoza, Román Rodríguez y Gustavo Santana. Todos ellos comparten el mérito de haber participado en un proceso legislativo que cambió el paradigma de la protección a las víctimas en España.