Las Palmas de Gran Canaria va a recuperar su Media Maratón que será el próximo 25 de enero de 2026 con las salida a las 8:30 horas

Fundación Puertos de Las Palmas recupera la Media Maratón de la capital grancanaria

La capital grancanaria volverá a acoger una de sus citas deportivas más emblemáticas: la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, que se celebrará el próximo domingo 25 de enero de 2026, con salida a las 8:30 horas desde la avenida de los Consignatarios.

Las Palmas de G.C, recupera su única media maratón gracias a la Fundación Puertos de Las Palmas, una cita histórica que vuelve con más fuerza tras años de ausencia. Su recorrido atravesará el interior del Puerto de La Luz, que por un día abrirá sus muelles y calles a la ciudadanía para convertirse en el epicentro del running.

Tres distancias y circuito homologado

La prueba contará con tres modalidades:

Media Maratón: dos vueltas al circuito portuario.

10 km: una vuelta completa.

5 km: un recorrido reducido pensado para todos los públicos.

El circuito estará homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que garantiza un trazado oficial y marcas reconocidas para rankings y clasificaciones.

Inscripciones y beneficios

Las inscripciones se abren desde el 29 de septiembre en la web oficial www.correfundacionpuertos.es.

La organización contempla inscripción gratuita para participantes en silla de ruedas y mayores de 65 años (previa solicitud), así como un 50% de descuento para trabajadores de la comunidad portuaria.

Una carrera con vocación de futuro

Con esta iniciativa, la Fundación Puertos de Las Palmas cumple con su compromiso de recuperar una carrera de referencia, que no solo promueve la actividad física y la vida saludable, sino que también fomenta la cohesión social, al reunir a familias, jóvenes y adultos en torno al deporte.

Correr por dentro del Puerto de La Luz permitirá conocer y valorar por qué somos el puerto más importante del Atlántico medio, el cuarto del sistema portuario español y uno de los más relevantes de Europa.

Desde la Fundación se subraya el papel de patronos y colaboradores, cuyo apoyo ha sido decisivo para hacer posible el regreso de esta cita.