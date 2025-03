Mikey Madison se consagró este domingo con el primer Óscar de su carrera a mejor actriz por su papel en ‘Anora’, venciendo así a otra de las favoritas, Demi Moore (‘The Substance’), a la española Karla Sofía Gascón (‘Emilia Pérez’), la brasileña Fernanda Torres (‘I’m Still Here’) y Cynthia Erivo (‘Wicked’)

Mikey Madison da la sorpresa en los ¨Óscar con 'Anora' y deja sin premio a Karla Sofía Gascón y a Demi Moore.

03/3/2025

«Es un sueño hecho realidad y no quiero despertar mañana», dijo Masidon tras recoger el Óscar a mejor actriz.

La actriz estadounidense quiso dedicar el premio a la comunidad de trabajadoras sexuales a las que seguirá «apoyando siempre» y será siempre una aliada del sector.

También quiso agradecer la oportunidad que le otorgó Sean Baker de protagonizar esta cinta, que retrata la historia de una trabajadora sexual americana que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

Mikey Madison logra el Óscar a mejor actriz

‘Anora’ se rodó con un presupuesto de seis millones de dólares, una cuantía bastante baja para una producción de Hollywood y ha logrado múltiples premios tras su estreno, como la Palma de Oro o el galardón de la crítica de Hollywood (Critics Choice).

Junto a Moore, la actriz se perfilaba como una de las favoritas a ganar este premio por cómo se ha ido desarrollando la temporada de premios: logró el BAFTA, el reconocimiento de la crítica (Critics Choice) y el Spirit del cine independiente a mejor intérprete femenina.

Anora, la gran triunfadora de los Premios Óscar 2025

Anora’, fue este domingo la gran triunfadora de la 97 edición de los Óscar al hacerse con cinco premios, incluido el de mejor película.

Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios Óscar 2025

MEJOR PELÍCULA

‘Anora’.

MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR ACTRIZ

Mikey Madison, por ‘Anora’.

MEJOR ACTOR

Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Zoe Saldaña, por ‘Emilia Pérez’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kieran Culkin, por ‘A Real Pain’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Peter Straughan, por ‘Cónclave’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

‘Aún estoy aquí’, de Walter Salles (Brasil).

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Flow, un mundo que salvar’.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘No Other Land’.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Lol Crawley, por ‘The Brutalist’.

MEJOR MONTAJE

Sean Baker, por ‘Anora’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Paul Tazewell, por ‘Wicked’.

MEJOR BANDA SONORA

Daniel Blumberg, por ‘The Brutalist’.

MEJOR CANCIÓN

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, por ‘El mal’, de ‘Emilia Pérez’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Craig Lathrop y Beatrice Brentnerová, por ‘Wicked’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por ‘Dune: Parte dos’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por ‘Dune: Parte dos’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por ‘La sustancia’.

MEJOR CORTO

‘I’m Not a Robot’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘In the Shadow of the Cypress’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘The Only Girl in the Orchestra’.