El objetivo de este Cine Submarino es despertar en los más jóvenes la curiosidad y el respeto por el entorno marino

El Ciclo Internacional de Cine Submarino (CIMASUB) regresará a Tenerife este mes de abril para celebrar su tercera edición, de la mano del Cabildo de Tenerife, Volcanic Xperiencie, entidades de voluntariado ambiental y FEDECAS (Federación Canaria de Actividades Subacuáticas) en colaboración de los municipios de La Laguna, San Miguel de Abona, Arona y Santa Úrsula como anfitriones de la muestra.

El Ciclo Internacional de Cine Submarino regresará en abril a la isla de Tenerife. Archivo.

Consolidado como el certamen más antiguo de su género a nivel mundial, el festival presentará una selección de las mejores producciones internacionales con el fin de revelar «la belleza oculta bajo las olas» y los «graves retos ambientales» que enfrenta el medio marino, según informa el Cabildo en una nota.

Sesiones gratuitas

La programación se desarrollará en cuatro municipios con sesiones gratuitas de cine submarino que tendrán lugar el 14 de abril en La Laguna (Teatro Leal), el 15 de abril en San Miguel de Abona (Casino), el 16 de abril en Arona (Auditorio Infanta Leonor) y el 17 de abril en Santa Úrsula (La Casona), a las 19:00 horas.

Un apartado especial de la programación será el dedicado a escolares de entre 10 y 12 años, y en este sentido, se ha programado las sesiones de cine en horario matutino, a partir de las 10:00 horas, en los mismos puntos de proyección elegidos por la tarde con excepción de la sesión de Santa Úrsula, que en vez de celebrarse en La Casona, se hará en el Pabellón Deportivo Fernando Luis.

Cortometrajes y documentales

Durante estas jornadas se proyectarán cortometrajes y documentales premiados en la última edición, que combinan exploración, ciencia y narrativa cinematográfica para mostrar desde la diversidad de la vida submarina hasta problemas como la contaminación, la sobrepesca o el deterioro de los ecosistemas marino.

De forma paralela se realizarán proyecciones en colegios, fundamentalmente de La Laguna, donde van a tener acceso a estos documentales.

Producciones internacionales

Entre las piezas destacadas se encuentran producciones internacionales que exploran desde la vida microscópica del océano hasta investigaciones sobre el impacto humano en los mares, así como documentales que invitan a reflexionar sobre la relación entre las personas y el medio marino.

El programa educativo busca, asimismo, despertar en los más jóvenes la curiosidad y el respeto por el entorno marino, combinando proyecciones audiovisuales con materiales didácticos que se trabajan previamente en las aulas.