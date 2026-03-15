En una entretenida gala conducida por Pablo Carbonell, CineXpress ha dado a conocer el palmarés de una edición que se consolida como referente creativo

Gala CineXpress. Imagen cedida por la organización

CineXpress ha dado a conocer el palmarés de su última edición en una entretenida gala conducida por el polifacético Pablo Carbonell. Una cita que, con el apoyo de Tenerife Film Commission, se consolida como referente creativo y punto de encuentro del talento cinematográfico tinerfeño.

El jurado de esta edición ha estado integrado por Norbert A. Schilling, productor audiovisual con una amplia trayectoria internacional; Eloy Cuadra, escritor y autor vinculado al género noir; Tania Fernández, reportera y presentadora especializada en divulgación cultural; Carlos Trincado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna; Ángel Marrero, economista experto en desigualdad y análisis social; y Ángela Blanco, jefa de localizaciones con experiencia en producciones audiovisuales.

En esta ocasión, según informa la organización, el mejor Corto de Cine Noir Clásico Senior ha sido para ‘Sin salida’ de Aless Hernández Cabello; mientras que ‘La limpia’ de Vidal Ramos Negrín se ha alzado con el reconocimiento a Mejor Corto Cine Noir Clásico Sub 25. El premio senior en comedia ha sido para ‘Secuestro estrés’ de Julio García González, en este caso la sub 25 ha quedado desierta. En la modalidad de fantástica, el jurado ha otorgado el premio a Mejor Corto Cine Noir Fantástico Senior a ‘La sombra del búho’ de Ángel Aguirregomozcorta Gil y a ‘12 minutos’, de Nicolás Hernández del Villar, en la sección sub 25. Finalmente el Mejor Corto Cine Noir Internacional se lo ha llevado ‘Ojo por ojo’ de Nico Aguerre.

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Menciones especiales

Junto a estos premios, y dada la calidad del material recibido, el jurado ha hecho entrega de las siguientes menciones especiales a: Daniel Frías por su sentida y convincente interpretación en el corto ‘Mírame a los ojos’; a ‘Sin salida’, por la calidad de su fotografía y puesta en escena; y a ‘Pre Juicio’ de Chloe Arned, que ha destacado como la producción que mejor ha sabido plasmar el leitmotiv de este año inspirado a la frase “A los hombres se les detiene, a los perros se les sacrifica”, de Rorschach, personaje de Watchmen, serie icónica a la que el Festival Tenerife Noir rinde homenaje este año. Finalmente, los mejores cortos valorados por el público ex aequo han recaído en ‘El cártel’ de Iratxe Menalbert y ‘Plasticópolis’ de Robert García.

La presente edición ha estado marcada por una reestructuración de las categorías, pasando del modelo único a una clasificación por géneros, estableciendo tres modalidades: Noir Clásico, Noir Comedia o Noir Fantástico. Lo que ha permitido al jurado poder realizar una valoración más ajustada y equitativa, según el registro cinematográfico de cada obra, además, de poner en valor la gran variedad que ofrece este género.

Categoría Sub 25

Además, se ha incorporado la categoría Sub 25 en cada una de las secciones de la nueva clasificación, dirigida a los directores y directoras menores de 25 años, con el objetivo de favorecer el acceso a los nuevos creadores audiovisuales. Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, se mantiene por cuarta vez consecutiva la categoría internacional.

Con este cierre CineXpress pone el broche de oro de un certamen que se caracteriza por poner en valor a los creativos audiovisuales de la Isla, tejiendo redes de colaboración, impulsando la proyección de nuevas voces y las diferentes perspectivas de plasmar el género noir.

Pablo Carbonell, conductor de la gala. Imagen cedida por la organización

Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal

La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.



Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.

Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) a través del programa Volcanic Xperience y la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA. Además, la marca DS Automobiles, participa como vehículo oficial del festival.